سيراميكا كليوباترا يحسم الجدل حول مستقبل علي ماهر

أكد نادي سيراميكا كليوباترا ، استمرار المدير الفني علي ماهر في منصبه خلال الموسم المقبل، مشددًا على أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تسير بشكل طبيعي ووفق الاتفاق المبرم دون أي إخلال.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن استمرار علي ماهر كمدير فني للفريق أمر غير قابل للنقاش، مؤكدًا أن تجديد التعاقد الذي أُعلن عنه سابقًا يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين ورغبتهما في مواصلة المشروع الرياضي وتحقيق المزيد من النجاحات.

وأشار البيان، إلى أن إدارة النادي تتطلع لمواصلة المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل على جميع البطولات، بما يتناسب مع طموحات النادي ويعزز مكانته في الكرة المصرية.