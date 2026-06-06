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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يثير الجدل بحكمة عن أسوأ أنواع البشر.. ماذا قال؟

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: "اسوأ انواع البشر اللي بيفضح بني ادم او بيشير الفضايح علي طول تعرف ان ده ما يعرفش دينه ولا ربنا قال ايه او الرسول  وصانا بإيه وربنا يحمينا ويحفظنا من هؤلاء اللي بيدوروا علي فضح الناس وربنا هو الستار".

من جانب آخر، وجه الإعلامي خالد الغندور  رسالة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث فيها عن ضرورة حسم البطولات داخل أرض الملعب فقط بعيدًا عن أي وسائل أو تدخلات خارجية.

الغندور 

وأكد الغندور في رسالته أن كرة القدم لعبة تنافسية شريفة، وأن الفوز يجب أن يكون عبر الأداء داخل المستطيل الأخضر فقط، مشددًا على أهمية اللعب النظيف واحترام المنافسة.

وأضاف:“عايز تاخد أي بطولة خدها في الملعب مش بالتليفونات ولا بالبيانات ولا الكلام والمداخلات ولا باللجان ولا بإقصاء المنافس.. الكرة رياضة تنافسية شريفة، اللعب النظيف أهم من اللعب برة الملعب، والكرة بالأقدام مش بالرغي والكلام”.

خالد الغندور الإعلامي خالد الغندور الغندور

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