مستقبل موهبة القلعة الحمراء على الطاولة.. تمسك أهلاوي وعروض خارجية ومحلية قوية

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تطورات مستقبل محمد رأفت، مهاجم شباب النادي الأهلي، في ظل العروض المقدمة له خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح محمود شوقي عبر قناته على يوتيوب، أن اللاعب يرغب في الاستمرار مع الفريق الأول بالنادي الأهلي وتوقيع عقد جديد، مشيرًا إلى أن ملفه لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، رغم وجود اتجاه قوي داخل النادي لبقائه.

وأضاف أن سيد عبدالحفيظ أبلغ اللاعب بأن فرص استمراره مع الأهلي تصل إلى 90%، في ظل رغبة الإدارة الفنية في الحفاظ عليه.

وأشار إلى أن محمد رأفت تلقى عدة عروض، أبرزها من سيراميكا كليوباترا من الناحية المالية، إلى جانب اهتمام من المقاولون العرب والقناة وبترول أسيوط، الصاعدين حديثًا للدوري، فضلاً عن عروض من أندية في ألمانيا وهولندا، إلا أن أسرته تفضل عدم سفره في الوقت الحالي.

كما لفت إلى أن نادي الزمالك كان قد حاول التعاقد مع اللاعب سابقًا، وقدم عرضًا ماليًا وصل إلى 8 ملايين جنيه في الموسم.

واختتم بأن اللاعب ووالده أبلغا سيد عبدالحفيظ استعدادهما الكامل لتجديد العقد مع الأهلي دون شروط، مع رفض فكرة الإعارة أو البيع النهائي، مفضلين الاستمرار داخل القلعة الحمراء بشكل مباشر.