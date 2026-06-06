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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم ذكري: الأهلي لا يعرف المكابرة.. القرارات القادمة تصحح المسار

الأهلي
الأهلي
محمد بدران

علق كريم ذكري نجم الزمالك السابق على أوضاع الأهلي الحالية، مؤكدًا أن أبرز ما يميز النادي هو عدم التمادي في الأخطاء والقدرة على تصحيح المسار سريعًا.

وقال كريم ذكري، خلال ظهوره ببرنامج «الحريفة» الإذاعي، إن الأهلي لا يعرف المكابرة، موضحًا أن الإدارة قد تتخذ أحيانًا قرارات مفاجئة تصدم الجماهير، لكنها في النهاية تنفذ ما تراه مناسبًا لمصلحة الفريق.

وأضاف أن القائمين على المنظومة في النهاية بشر، ومن الطبيعي حدوث أخطاء، لكن المميز داخل الأهلي هو الاعتراف بالخطأ والعمل على إصلاحه، مستشهدًا بالتعاقد مع محمد رمضان بعد بداية الموسم رغم عدم استقرار النتائج.

وأشار إلى أن الأهلي اعتاد دائمًا على العودة سريعًا بعد أي تعثر، موضحًا أن خسارة مباراة واحدة داخل النادي تُعتبر أزمة كبيرة، فكيف الحال بموسم صفري، مؤكدًا ثقته في أن القرارات المقبلة داخل القلعة الحمراء ستكون مختلفة لأن الأهلي لا يواصل السير في الاتجاه الخاطئ.

الأهلي  ينهي علاقته التعاقدية مع توروب بالتراضي  

أنهى النادي الأهلي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي، خلال الجلسة التي عقدها ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو المجلس، المفوضين بملف الكرة مع كل من المدير الفني، ووكيله فراس علي، في حضور الدكتور عبد الله شحاتة المستشار القانوني لقطاع الكرة. 

وقام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقًا لبنود عقده الذي ينتهي في 30/6/2026، ووجه النادي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا له التوفيق في خطواته القادمة. 

فيما عبر ييس توروب وجهازه المعاون عن شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة النادي وجماهير الأهلي واللاعبين على تعاونهم معه، في إطار حرصه على العلاقة الطيبة مع كافة عناصر المنظومة التي عمل معها.

النادي الأهلي يوجه الشكر إلى وليد سليمان 

وجّه النادي الأهلي الشكر إلى وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة، وعمله بإخلاص طوال السنوات الماضية، بما يخدم مصلحة القطاع، كما أشاد النادي بعطائه وأداء المهام المكلف بها على النحو الأمثل، والتزامه بثوابت الأهلي.

 وأعرب النادي عن خالص تقديره للكابتن وليد سليمان، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيظل أحد أبناء الأهلي المتميزين الذين قدموا الكثير داخل الملعب وخارجه.

الأهلي يعلن رحيل عادل مصطفى

وجه النادي الأهلي الشكر إلى عادل مصطفى، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على الفترة التي قضاها ضمن الجهاز الفني، وما قدمه من عمل دؤوب خلال الموسم المنقضي.

وثمّنَ النادي ما بذله الكابتن عادل مصطفى من جهود كبيرة، وتفانٍ في أداء عمله؛ سعيًا لتحقيق أهداف الفريق ودعم مسيرته في مختلف المنافسات.

وتمنى النادي الأهلي للكابتن عادل مصطفى كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، وسيبقى أحد أبناء الأهلي المخلصين.

الأهلي مجلس ادارة الاهلي كريم ذكري ثورة تصحيح داخل الأهلي

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