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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم

الجمعية العمومية لشركة الأهلي
الجمعية العمومية لشركة الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

عقدت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم اجتماعها العادي اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وذلك بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، وياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والمهندس أحمد حسام عوض عضو المجلس، و الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي ومجلس إدارة الشركة، برئاسة المهندس أيمن فتحي، وأحمد شمس نائب رئيس الشركة، ونيرة علي المدير التنفيذي للشركة، والمستشار شادي البرقوقي المستشار القانوني لمجلس إدارة النادي والشركة، والدكتور ياسر المليجي المستشار القانوني لشركة الأهلي لكرة القدم. 

استعرضت الجمعية العمومية تقرير مجلس إدارة الشركة عن الأنشطة التي تمت، والقوائم المالية الخاصة بميزانية العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ التي عكست الجانب الإيجابي للاستثمار، وأكدت على أن الشركة استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنوطة بها. كما استعرضت الجمعية العمومية أيضًا العقود الاستراتيجية للرعاية والملابس وعقود البث الجديدة الخاصة بالفترة المقبلة، والتي توفر جزءًا كبيرًا من المتطلبات المالية وتعزز القدرات المالية للنادي. 

ووافقت الجمعية على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس أيمن فتحي، بانضمام المهندس تامر فهمي لعضوية مجلس الإدارة، للاستفادة من خبراته الكبيرة في التطور الرقمي، بما يساهم في مواصلة تحقيق أهداف الشركة.

وفي ختام الاجتماع، حرص محمود الخطيب على توجيه الشكر لشركة الأهلي لكرة القدم، ووجه بضرورة بذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة، بما يتوافق مع رؤية المجلس في دورته الحالية نحو الاستثمار ومواكبة التطورات الهائلة في مختلف القطاعات.

النادي الأهلي كرة قدم بطولة الدوري مصر احمد حسم عوض

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