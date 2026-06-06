مدرب برشلونة يمنح حمزة عبد الكريم فرصة العمر .. ما الجديد؟

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قرر تصعيد اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم من قطاع الناشئين، من أجل الانضمام إلى فترة الإعداد مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يأتي في إطار سياسة الجهاز الفني لتقييم عناصر قطاع الشباب ومنح بعض المواهب فرصة الاحتكاك المباشر مع الفريق الأول، استعدادًا للموسم المقبل.

حمزة عبد الكريم

ويأتي قرار فليك بعد المستويات المميزة التي قدمها المهاجم المصري صاحب الـ18 عامًا مع فرق الشباب بالنادي الكتالوني، حيث لفت الأنظار منذ انضمامه قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة.

كما أشارت تقارير إسبانية حديثة إلى أن حمزة سيكون ضمن مجموعة من المواهب الشابة التي ستحصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد الصيفية، في ظل متابعة مباشرة من فليك لتطوره.

ويُعد استدعاء حمزة لمعسكر الفريق الأول خطوة مهمة في مسيرته، خاصة بعد انضمامه أيضًا إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026، ليواصل أحد أبرز المواهب المصرية الصاعدة جذب الأنظار على الساحتين المحلية والدولية