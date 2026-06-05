خالد طلعت: حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي في تاريخ كأس العالم

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم أصبح على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، حيث سيكون أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كأس العالم منذ انطلاق البطولة عام 1930.

حمزة عبد الكريم

وأوضح طلعت، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن حمزة عبد الكريم سيشارك مع منتخب مصر في مونديال 2026 بعمر 18 عامًا و5 أشهر و15 يومًا، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم بلال الخنوس، الذي شارك في كأس العالم 2022 بعمر 18 عامًا و7 أشهر و7 أيام.

كما سيحطم اللاعب الشاب الرقم القياسي المصري لأصغر لاعب يشارك في كأس العالم، والذي ظل مسجلًا باسم مصطفى كامل منصور منذ مونديال 1934.

ويحتاج حمزة عبد الكريم إلى المشاركة في إحدى مباريات منتخب مصر خلال كأس العالم 2026 من أجل تسجيل هذا الرقم التاريخي رسميًا في سجلات البطولة.