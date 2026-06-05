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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافس مصر.. نجم بلجيكا: جاهز لكأس العالم ومتشوق للمشاركة في المونديال

تروسارد
تروسارد
مجدي سلامة

بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يتطلع لياندرو تروسارد، لاعب أرسنال، إلى لعب دورٍ بارز مع منتخب بلجيكا في كأس العالم.

وقال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، بعد يوم من انضمامه المتأخر إلى زملائه عقب نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي: "أنا متشوقٌ للغاية لبدء المشاركة".

وأضاف: “الجميع يبدأ كأس العالم بحماس كبير، وهذا أمر إيجابي للغاية. لم أتمكن من المشاركة إلا في حصة تدريبية واحدة حتى الآن، لذا لم يتبين لي الكثير بعد، لكنني أرى أن الجميع مركزون ومستعدون لبدء كأس العالم.”

رداً على سؤال حول ما إذا كان في أفضل حالاته على الإطلاق، أضاف تروسارد: “من الصعب دائماً الإجابة على هذا السؤال. لكنني بالتأكيد في حالة بدنية ممتازة، وآمل أن أحافظ على هذا المستوى في كأس العالم.”

الفوز بالبريميرليج 

وأضاف أن الفوز بلقب الدوري يُعدّ عاملاً إيجابياً لآمال بلجيكا.

وأكمل: “من الرائع أن يصل اللاعبون إلى هنا بعد فوزهم بالألقاب، لكن هذا لا يُغيّر من مكانتهم. ولا يُغيّر من مكانتي أيضاً، لكنني سأحاول نقل هذه الخبرة إلى المنتخب الوطني.”

تابع: “لقد خضنا موسماً رائعاً مع آرسنال. بالطبع، من المُحبط الطريقة التي انتهى بها دوري أبطال أوروبا. ركلات الترجيح أشبه باليانصيب، وكان من المُرهق مُشاهدة ذلك من المدرجات. لكننا مع ذلك خضنا موسماً رائعاً ونحن فخورون جداً بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي.”

ألمح: “كانت احتفالات اللقب والموكب رائعة تمكّنا من الاحتفال كما ينبغي مع الفريق.”

أما بالنسبة لمستقبله مع ناديه، فلم يُفصح تروسارد عن أي شيء. "في الوقت الحالي، ما زلتُ لاعبًا في أرسنال. سنرى ما سيحدث في الصيف".

ويخوض المنتخب البلجيكي مباراة ودية ضد تونس في بروكسل يوم السبت، قبل أن يتوجه يوم الاثنين إلى كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، حيث يبدأ مشواره في المجموعة السابعة في سياتل يوم 15 يونيو بمواجهة مصر.

أس العالم تروسارد منافس مصر

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