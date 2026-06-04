منافس مصر في المونديال .. بلجيكا تعلن قائمتها لكأس العالم 2026

أعلن الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا، بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، القائمة الرسمية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب البلجيكي منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات مصر وإيران ونيوزيلندا، في واحدة من المجموعات التي ينتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

وشهدت قائمة "الشياطين الحمر" تواجد عدد من أبرز نجوم الكرة الأوروبية، يتقدمهم الحارس تيبو كورتوا، ولاعب الوسط كيفين دي بروين، والمهاجم روميلو لوكاكو، إلى جانب مجموعة من العناصر صاحبة الخبرات الدولية الكبيرة.

قائمة منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026

حراسة المرمى:

تيبو كورتوا (ريال مدريد)، سيني لامنز (مانشستر يونايتد)، مايك بيندرز (ستراسبورج الفرنسي).

خط الدفاع:

توماس مونييه (ليل الفرنسي)، تيموثي كاستاني (فولهام)، زينو ديباست (سبورتينج لشبونة)، آرثر ثيات (آينتراخت فرانكفورت)، ماكسيم دي كويبر (برايتون)، كوني دي وينتر (ميلان)، جواكين سيس (كلوب بروج).

خط الوسط:

كيفين دي بروين (نابولي)، أكسيل فيتسل (جيرونا)، يوري تيليمانس (أستون فيلا)، هانز فاناكن (كلوب بروج)، شارل دي كيتيلاري (أتالانتا)، أمادو أونانا (أستون فيلا)، نيكولاس راسكين (رينجرز)، دييجو موريرا (ستراسبورج)، أليكسيس سايليمايكرز (ميلان).

خط الهجوم:

روميلو لوكاكو (نابولي)، لياندرو تروسارد (أرسنال)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي)، دودي لوكيباكيو (إشبيلية)، ماتياس فرنانديز باردو (ليل).

ويعول المنتخب البلجيكي على خبرة نجومه من أجل الظهور بصورة قوية في البطولة، خاصة مع امتلاكه واحدة من أعلى القيم التسويقية بين منتخبات المجموعة السابعة، حيث تقدر القيمة السوقية الحالية للقائمة بنحو 550 مليون يورو.

ومن المنتظر أن تكون مواجهة مصر وبلجيكا من أبرز مباريات المجموعة، في ظل تقارب الطموحات بين المنتخبين ورغبة كل طرف في حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية من المونديال.