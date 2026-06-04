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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثورة تصحيح.. الأهلي يعلن الراحلين والمعينين في القطاعات

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

أعلن النادي الأهلي حزمة من القرارات الإدارية والفنية التي تمثل أكبر عملية إعادة هيكلة داخل قطاعات الكرة خلال الفترة الأخيرة، في خطوة تستهدف إعادة ترتيب الملفات المختلفة والاستعانة بعدد من أبناء النادي في المناصب القيادية، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وشهدت القرارات تغييرات واسعة على مستوى الفريق الأول وقطاعات الناشئين والأكاديميات والكرة النسائية، إلى جانب إنهاء مشوار عدد من المسؤولين داخل المنظومة.

رحيل توروب وجهازه المعاون

وجاء على رأس القرارات إنهاء التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب وجهازه المعاون بالتراضي، بعد جلسة جمعت مسؤولي النادي مع المدرب ووكيله، تم خلالها الاتفاق على جميع التفاصيل المالية والقانونية الخاصة بفسخ التعاقد.

ووجه الأهلي الشكر إلى توروب وجهازه الفني على الفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.

وائل جمعة مديرًا للكرة

وفي خطوة لافتة، قرر الأهلي تعيين وائل جمعة، أحد أبرز أساطير النادي ومنتخب مصر، مديرًا للكرة بالفريق الأول، ليقود الملف الإداري للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي تعيين وائل جمعة ضمن سياسة الاعتماد على أبناء النادي أصحاب الخبرات الكبيرة من أجل تعزيز الاستقرار داخل منظومة الكرة.

رحيل عادل مصطفى ووليد صلاح الدين

كما أعلن الأهلي توجيه الشكر إلى عادل مصطفى المدرب العام للفريق الأول، بعد انتهاء مهمته مع الجهاز الفني.

وحرص عادل مصطفى على توجيه رسالة وداع للنادي وجماهيره، أكد خلالها اعتزازه بالعمل داخل القلعة الحمراء، متمنيًا التوفيق لأبناء النادي في المرحلة المقبلة.

وشملت التغييرات أيضًا رحيل وليد صلاح الدين عن منصبه، بعد الفترة التي قضاها داخل النادي، ضمن عملية إعادة الهيكلة الشاملة.

تغييرات في قطاعات الكرة

وعلى مستوى القطاعات المختلفة، قررت إدارة الأهلي تعيين محمد يوسف رئيسًا لقطاع الناشئين، في إطار خطة تطوير القاعدة الأساسية للفريق وإعداد المواهب للمستقبل.

كما تم تعيين عصام سراج الدين رئيسًا لقطاع التعاقدات، ليتولى إدارة ملف الصفقات والتعاقدات خلال الفترة المقبلة.

وفي قطاع الأكاديميات، أسند النادي المهمة إلى محمد عبد المنعم شطة، أحد الأسماء البارزة في الكرة الإفريقية، لقيادة مشروع تطوير الأكاديميات.

دعم الكرة النسائية

وشهد ملف الكرة النسائية عدة قرارات جديدة، حيث تم تعيين شادي محمد مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالنادي، بينما تولى أحمد رمضان منصب المدير الفني للفريق الأول للكرة النسائية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الأهلي لتطوير قطاع الكرة النسائية وتعزيز حضوره في مختلف المسابقات.

 

كما أعلنت إدارة الأهلي تعيين هشام حنفي مشرفًا على قطاع الكرة بنادي دلفي، في إطار التعاون الرياضي بين الناديين.

وفي السياق نفسه، تم تعيين سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا لفريق الكرة بنادي دلفي، ضمن خطة تطوير العمل الفني والإداري داخل المشروع المشترك.

 

وتعكس هذه القرارات توجه الأهلي نحو إعادة بناء منظومة الكرة بشكل شامل، من خلال الاستفادة من خبرات نجوم النادي السابقين وإعادة توزيع المسؤوليات داخل مختلف القطاعات، بهدف تعزيز الاستقرار الإداري والفني ومواصلة المنافسة على جميع البطولات خلال السنوات المقبلة.

النادي الأهلي ييس توروب الأهلي رحيل توروب

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