بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة نجم فرانكفورت.. والعقبة المالية تهدد الاتفاق

اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع الظهير الأيسر الشاب ناثانييل براون، لاعب آينتراخت فرانكفورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق شفهي بشأن الشروط الشخصية للصفقة.

وبحسب تقارير صحفية ألمانية، أبدى براون، البالغ من العمر 22 عامًا، رغبة واضحة في ارتداء قميص العملاق البافاري والانضمام إلى صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب عقد جلسات إيجابية مع المدير الفني لبايرن ميونخ، فينسنت كومباني، أسفرت عن اتفاق مبدئي على توقيع عقد طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2031.

وفي الوقت نفسه، بدأت إدارة بايرن ميونخ مفاوضاتها الرسمية مع آينتراخت فرانكفورت لحسم الصفقة، إلا أن النادي الأخير يتمسك بالحصول على مقابل مالي كبير قد يصل إلى 60 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب.

ورغم التوصل إلى اتفاق كامل بين بايرن ميونخ واللاعب، فإن المفاوضات بين الناديين لا تزال مستمرة، وسط مخاوف من تعثر الصفقة بسبب الفارق بين مطالب فرانكفورت المالية والعرض المنتظر من بطل ألمانيا.