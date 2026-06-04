رد فعل قوي من عادل مصطفى بعد رحيله عن الأهلي

وجه عادل مصطفى رسالة مؤثرة لجماهير الاهلي عقب رحيله عن القلعة الحمراء، معبرًا عن امتنانه للفترة التي قضاها داخل النادي، ومؤكدًا اعتزازه بالعمل داخل أحد أكبر الأندية في القارة الإفريقية.

وكتب عادل مصطفى عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد رحيله اليوم: "الحمد لله علي كل حال .. كل الشكر للبيت الكبير علي منحي فرصة العمل داخل جدرانه..كل ولاد النادي بيتشرفوا ان اسمهم يرتبط باسم الاهلي."

وأضاف :"الاهلي خيره علينا كلنا.. كل التوفيق لولاد النادي الفترة الجاية و ربنا يوفقهم في مهمتهم الجديدة و ربنا يكتبلهم الخير .الاهلي دايما قوي بجمهوره العظيم.. الاهلي فوق الجميع."

الأهلي يعلن رحيل عادل مصطفى

أعلن مجلس إدارة الأهلي رحيل عادل مصطفى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن منصبه، ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها في موقع المسؤولية ضمن منظومة العمل بقطاع الكرة.