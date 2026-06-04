بعد اجتماع مع عبد الحفيظ.. عادل مصطفى يرحل عن الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة داخل النادي الأهلي، تتعلق بالجهاز الفني، مؤكدًا أن سيد عبد الحفيظ عقد اجتماعًا مع عادل مصطفى المدرب المساعد، مساء الأربعاء، لإبلاغه بقرار توجيه الشكر له وإنهاء مهمته داخل الفريق.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه على فيسبوك: “سيد عبد الحفيظ اجتمع مع عادل مصطفى المدرب المساعد مساء الأربعاء، وأبلغه بقرار توجيه الشكر له، وعادل مصطفى جمع متعلقاته من مقر التتش بعد الاجتماع مباشرة وغادر النادي”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التغييرات المرتقبة داخل قطاع الكرة بالنادي الأهلي، بالتزامن مع التحركات الجارية لإعادة هيكلة الجهاز الفني استعدادًا للموسم الجديد.