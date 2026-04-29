أحمد حسن: الأهلي يقرر رحيل عادل مصطفى نهاية الموسم

كشف الإعلامي أحمد حسن عن قرار من إدارة النادي الأهلي برحيل المدرب عادل مصطفى نهاية الموسم وعدم استمراره مع الجهاز الفني الجديد.



وكتب احمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"خاص.. الأهلي يقرر رحيل عادل مصطفى

نهاية الموسم وعدم استمراره مع الجهاز الفني الجديد".

وقد أشاد عماد النحاس، المدير الفني السابق لنادي الزوراء العراقي، بقدرات عادل مصطفى، المدرب العام في جهاز فريق كرة القدم الأول بالقلعة الحمراء، تحت قيادة ييس توروب.

وحلّ النحاس ضيفا بقناة “إم بي سي مصر 2”، وقال خلال ظهوره الإعلامي ببرنامج “الكورة مع فايق” إنه لو كان استمر في جهاز الأهلي وعمل تحت قيادة توروب، لم يكن للوضع الحالي أن يتغير للأفضل.

وأضاف: «الوضع مكنش هيكون أفضل لو كنت أنا كملت واشتغلت مع توروب، لأن كل واحد ليه دور والقرار النهائي بيد المدير الفني. طيب ما أنا كنت مدرب عام مع ريبيرو، ليه الوضع مبقاش أفضل».

تتجه الأنظار إلى مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بـالدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق اللقب، وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين.



وتضم قائمة الغيابات: محمد هاني للإيقاف، يوسف بلعمري وياسر إبراهيم للإصابة، إلى جانب غياب يلسن كامويش لخروجه من الحسابات الفنية، والحارس محمد سيحا لأسباب صحية.

انفراجة بعودة الشناوي والشحات

في المقابل، يستعيد الأهلي بعض قوته بعودة الثنائي محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء الإيقاف، إضافة إلى جاهزية كريم فؤاد عقب تعافيه من الإصابة، لتمنح هذه العودة دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل القمة.