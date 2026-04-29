قوات الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل بمنزل سكني.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بإحدي الشقق السكنية بمنزل بشارع 23 يوليو بمركز ومدينة بسيون وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران باحدي الشقق السكنية بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء سعيا في إخماد نيران حريق قبل امتداده للمنازل المجاورة والأمر الذي نتج عن حدوث ماس كهربائي مفاجىء.

اخلاء المواطنين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.