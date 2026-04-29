حقيقة وصول خسائر السياحة في مصر إلى 600 مليون دولار يوميًا

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة التصريحات المتداوله لرئيس مجلس الوزراء بشأن وصول خسائر السياحة في مصر إلى 600 مليون دولار يوميًا بسبب الأزمة العالمية.

وأكد المركز الإعلامي أن التصريحات المتداولة مغلوطة ومضللة وغير دقيقة، موضحًا أن التصريح الأصلي ورد في كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، حيث تحدث سيادته عن خسائر قطاع السياحة في المنطقة، إلا أنه تم تداوله بشكل غير صحيح ونُسب إلى السياحة في مصر، بما غير من دلالته الحقيقية.

وأشار إلى أن التصريح الحقيقي نص على أن "الخسائر اليومية لقطاع السياحة في المنطقة قُدِّرت بنحو 600 مليون دولار، نتيجة إلغاء الرحلات الجوية وتراجع حركة السفر للشرق الأوسط، بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة".

وشدد المركز الإعلامي على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.

