محافظ الغربية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025/2026 ويؤكد: الأزهر مصنع العقول النابغة

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، التهنئة إلى أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026م، معربًا عن فخره واعتزازه بما حققوه من تفوق مشرف يعكس قيمة العلم والاجتهاد.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن الأزهر الشريف سيظل منارة العلم وقلعة الوسطية والاعتدال، ومصدرًا رئيسيًا لإعداد أجيال قادرة على الجمع بين العلم والدين، مشيرًا إلى أن ما حققه الطلاب من أبناء الأزهر، سواء من المبصرين أو المكفوفين، يجسد قوة الإرادة والإصرار على النجاح رغم كل التحديات.

تحرك تنفيذي

وأضاف أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمتفوقين في مختلف المراحل التعليمية، وتعمل على دعمهم ورعايتهم باعتبارهم الثروة الحقيقية للمستقبل، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو أساس بناء الجمهورية الجديدة.

اوائل الأزهر الشريف بالغربية

واختتم محافظ الغربية تهنئته بتقديم الشكر والتقدير إلى المنطقة الأزهرية، والمدرسين، وأولياء الأمور، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في صناعة هذا التفوق، متمنيًا دوام النجاح والتميز لأبنائه الطلاب في مختلف المراحل القادمة، وأن يظلوا دائمًا نموذجًا مشرفًا لأبناء الأزهر الشريف.