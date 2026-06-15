منطقة المنيا الأزهرية تعلن أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025 / 2026م.

وتقدم فضيلة الشيخ السعيد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وفضيلة الشيخ حسيني علي عطوة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون التعليمية، والدكتور محمد بدر، مدير الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب بأسمى آيات التهاني والتبريكات لأبنائهم وبناتهم من الطلاب الأوائل والمتفوقين الذين رفعوا رأس المحافظة عاليًا، معربين عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذا الحصاد المشرف وثمرة الكفاح طوال العام، كما توجهوا بالشكر إلى نادى سراج عبد العزيز، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، وموسى كامل خليل، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، وأعضاء الكنترول، وفريق عمل الامتحانات، والعاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية، وأولياء أمور الطلاب .

وقد جاءت لوحة شرف الأوائل للشهادتين الابتدائية والإعدادية مُرتبةً على النحو التالي:

أولًا: أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالمنيا ( مبصر )

المركز الأول: أمل أحمد عبدالتواب – معهد الرواد الأزهري الخاص .

المركز الثاني: محمد فريد سعد– معهد عمر بن عبد العزيز .

المركز الثاني مكرر : محمد مصطفى خيري - معهد الحافظ الخاص .

المركز الثالث: عاصم حازم محمد ناجى – معهد الحافظ الخاص .

المركز الثالث مكرر : سما محمد حسني محمد – معهد نور الإسلام الخاص .

المركز الثالث مكرر: فريده محمد حسين محمد – معهد نور الإسلام الخاص .

المركز الثالث مكرر: ملك محمود احمد محمد – معهد الرواد الخاص.

المركز الرابع : محمد محمود عبدالرحمن حسن– معهد الحافظ الخاص .

المركز الرابع مكرر : لميس محمد شحاتة عبد الرشيد سلامة – معهد نور الإسلام الخاص .

المركز الخامس: مصطفى خليفه مصطفى صالح– معهد الرواد الخاص .

المركز الخامس مكرر : أروى وليد عبدالبديع حسانين– معهد نور الإسلام الخاص.

المركز الخامس مكرر: تسنيم احمد ابرهيم عبدالبصير – معهد نور الإسلام الخاص.

ثانيًا: أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالمنيا (كفيف)

المركز الأول : فيروز حسن زكى عبد الهادى - معهد بني مزار الابتدائي.

المركز الثاني: محمد محمود ابراهيم محمود - معهد دروه الابتدائي .

المركز الثالث: محمود اشرف على عبداللطيف - معهد البيهو الابتدائي .

المركز الرابع : وعد أحمد محمد الأمير - معهد منقطين الابتدائي .

المركز الخامس: نورهان احمد جمال عثمان - معهد عطف حيدر الابتدائي .

ثالثا: أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا (مبصر)

المركز الأول : مريم محمد احمد - معهد فتيات ديرمواس .

المركز الثاني : عبد الرحمن شعبان عاشور - معهد بنين العدوة.

المركز الثاني مكرر : نور احمد محمود - معهد فتيات ملوي .

المركز الثاني مكرر : تسنيم عبد المفيد عبد المنعم - معهد فتيات ديرمواس .

المركز الثاني مكرر : يارا شعبان محمد - معهد فتيات أبا الوقف .

المركز الثالث : أميرة خالد مصطفي - معهد فتيات ملوي .

المركز الثالث مكرر : نورهان احمد محمد - معهد فتيات ديروط ام نخلة .

المركز الثالث مكرر : رضوى وائل محمد - فتيات مغاغة .

المركز الرابع : اماني على محمد على - معهد فتيات بني مزار.

المركز الرابع مكرر : حفصه احمد عبد الناصر - معهد فتيات مغاغة .

المركز الرابع مكرر : جنا اسامه سيد - معهد فتيات العدوة .

المركز الخامس : جنى السيد فكري - معهد فتيات القايات .

المركز الخامس مكرر : ساره الحكيم نجيب - معهد فتيات أبوان .

المركز السادس : محمد محمود محمد - معهد بنين بن عبيد.

المركز السادس مكرر : عبد الله محمود صالح - معهد بنين شارونة .

المركز السابع : عبيده احمد عبد التواب - معهد بنين بن مزار .

المركز الثامن : يوسف ثابت عبد الله - معهد بنين الشيخ شبيكة .

المركز الثامن مكرر : عبد الرحمن حماده محمد - معهد بنين الفكرية .

المركز التاسع : محمد ابراهيم محمد - معهد بنين مغاغة .

المركز العاشر : أنس محمد محمد السيد - معهد بنين بني مزار

رابعًا: أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا (كفيف)

المركز الأول: يوسف علي إبراهيم- معهد بنين نواي .

المركز الثاني: منة الله محمد أحمد - معهد فتيات البرشا .

المركز الثالث: مريم محمد سليمان - معهد فتيات البرشا.

المركز الرابع: رمضان ربيع سيد - معهد منقطين.

المركز الخامس : رشوان محمود رشوان - معهد بنين الفكرية.