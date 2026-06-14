نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا .. موعد الإعلان ورابط الاستعلام

حالة من الترقب يعيشها آلاف من أولياء الأمور والطلاب في المنيا بالتزامن مع البحث المكثف عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط بعد أن أسدل الستار رسميا الخميس الماضي على الانتها من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.



وأوضح صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن الامتحانات سارت في أجواء هادئة ومنضبطة، مشيراً إلى أن تفاصيل خريطة امتحانات هذا العام جاءت كالتالي: إجمالي عدد الطلاب 119 ألفاً و435 طالباً وطالبة وعدد اللجان الامتحانية بلغ 509 لجان موزعة على مستوى مراكز المحافظة وإجمالي عدد الطلاب مهني: 599 طالباً وطالبة وعدد المقرات الامتحانية مهني.

وشدد وكيل الوزارة على أن مديرية التعليم اتخذت كافة الإجراءات الصارمة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة، وضمان دقة أعمال الكنترولات والتصحيح، بما يضمن إعطاء كل طالب حقه كاملاً وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بدء أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب داخل المقرات المخصصة فور انتهاء الامتحانات، على أن تعقبها مباشرة عمليات رصد الدرجات والمراجعة الدقيقة داخل الكنترول المركزي، تمهيداً لتجهيز كشوف الناجحين واعتمادها رسميا من اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

وكشف مسؤول بالمديرية، أنه من المرجح إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط في غضون أسبوعين، وبحد أقصى يوم الخميس بعد القادم، وذلك عقب اعتمادها مباشرة من محافظ المنيا.

وفور اعتماد النتيجة ستتيح المديرية الحصول على النتيجة إلكترونياً من خلال الروابط الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمنيا، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط وبرقم الجلوس، للتعرف على المجموع الكلي وتوزيع درجات المواد الدراسية

رابط النتيجة

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