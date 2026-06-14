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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكافل إنساني.. محافظ المنيا: إطلاق حملة قومية للتبرع بالدم 29 يونيو

التبرع بالدم
التبرع بالدم
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم بالمحافظة يوم 29 يونيو في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وحرص الدولة على تعزيز مخزون أكياس الدم وتأمين الاحتياجات الطبية للحالات الحرجة والمرضى بالمستشفيات.

وأكد المحافظ أن التبرع بالدم من أسمى صور التكافل الإنساني والمجتمعي، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي بثقافة التبرع الطوعي والمنتظم بالدم باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على أرواح المرضى والمصابين، لافتًا إلى أن نجاح الحملة يعتمد على تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أكبر مشاركة مجتمعية ممكنة.

وأوضح كدواني أن الحملة تنفذ من خلال خطة متكاملة أعدها مركز بنك الدم الإقليمي بالمنيا، بالتعاون مع مديريات الخدمات المختلفة، وفي مقدمتها مديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، بهدف نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم وتصحيح المفاهيم المرتبطة به وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الحملة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير مركز بنك الدم الإقليمي بالمنيا، أن الحملة تستهدف تعزيز ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم بالدم، وزيادة أعداد المتبرعين للمساهمة في توفير احتياطي آمن واستراتيجي من أكياس الدم ومشتقاته، بما يلبي احتياجات المستشفيات والحالات الطارئة على مدار العام، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 5 نقاط تمركز رئيسية لاستقبال المتبرعين بمختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن سهولة الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضاف أن مركز بنك الدم أعد برنامجًا توعويًا متكاملًا يتضمن ندوات ولقاءات تعريفية وحملات إعلامية بالتعاون مع الجهات الشريكة، للتعريف بأهمية التبرع بالدم وفوائده الصحية والإنسانية، مؤكدًا أن جميع إجراءات التبرع تتم وفق الاشتراطات الطبية المعتمدة وبأعلى درجات الأمان للمتبرعين.

المنيا محافظ المنيا التبرع الدم

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