تتخطي مليون جنيه.. تفاصيل أول عملية TAVI بالتأمين الصحي الشامل بالمنيا

تزامنًا مع انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح أول عملية زراعة للصمام الأورطي بالقسطرة باستخدام تقنية «TAVI» لمسن، إلى جانب أول تدخل بالقساطر الميكرونية لعلاج الانسداد المزمن بالشريان التاجي «CTO» داخل مستشفى ملوي التخصصي، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، في إنجاز طبي نوعي جديد يعكس جاهزية المنشآت الصحية التابعة للهيئة لتقديم خدمات القلب المتقدمة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا النجاح يأتي امتدادًا لتراكم الخبرات وبناء فرق طبية متميزة داخل منشآت الهيئة بمحافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتوطين خدمات القلب المتقدمة داخل محافظة المنيا، مؤكدًا جاهزية منشآت الهيئة لتقديم تدخلات طبية معقدة وفق أحدث المعايير العالمية.

زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة «TAVI»

وأوضح أن الحالة الأولى كانت لمريض يبلغ من العمر 79 عامًا، يعاني من ضيق حرج بالصمام الأورطي، وارتفاع ضغط الدم، وتمدد متوسط بالشريان الأورطي، وقصور بوظائف الكلى، مع آلام صدر متكررة وإغماءات، مشيرًا إلى أنه تم إجراء زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة «TAVI» عبر شريان الفخذ دون تدخل جراحي لتفادي مخاطر الجراحة التقليدية.

وأضاف أن الحالة الثانية كانت لمريضة تعاني من انسداد مزمن وتام بالشريان التاجي الأيمن وذبحة صدرية متكررة، حيث تم التدخل باستخدام القساطر الميكرونية والأسلاك المتخصصة لفتح الشريان المتكلس، في واحدة من أدق التدخلات القلبية.

وثمّن الدكتور أحمد السبكي جهود الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة وفريق مستشفى ملوي التخصصي، بقيادة الدكتور طارق رشيد، أستاذ أمراض القلب ورئيس أقسام القلب بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وبمشاركة فريق طبي متكامل ضم: الدكتور باسم نجاح شنودة سعد، والدكتور عمرو سطوحي، والدكتور أيمن حازم خميس، والدكتور أحمد أنور عريبي، والدكتور محمد محمود خليفة، والدكتور مايكل عادل، وفريق التخدير: الدكتور سلمان حمدي محمد، والدكتور علي عصام، والدكتور محمد ولاء، وفني التخدير خالد محمد نيازي، وفريق التمريض: أسماء أحمد، عماد جمال، مصطفى حسين، مصطفى عيد، وفنيي القسطرة: محمد عماد، أشرف لولي.

وزير الصحة

وكشف الدكتور طارق رشيد ، استاذ امراض القلب ورئيس اقسام القلب بهيئة الرعاية الصحية ، تفاصيل العمليات التي تم اجرائها في أولي ايام التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا قائلا: هذا التوجه يبرهن أن الدولة المصرية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل تضع صحة الإنسان علي رأس أولوياتها بغض النظر عن التكلفة المادية مشيرا إلي أن وصول منظومة التأمين الشامل في ثاني مراحلها الي محافظة المنيا تحدي كبير في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لعدد كبير من أبناء المحافظة.

الفريق الطبي

وتابع رشيد قائلا: المنظومة الصحية المصرية تمتلك العديد من المهارات في المنظومة ولذا يجب أن يكون الهدف الاسمي التدريب ونقل الخبرات لشباب الأطباء بصفتهم امل المستقبل وهو النهج الذي تتبعه هيئة الرعاية الصحية سواء في مجال التدريب الميداني أو الدورات المستمرة ونقل خبرات كبار الأطباء الي الشباب

الفريق الطبي

وتجدر الإشارة، إلى أن الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال جولته التفقدية بمحافظة المنيا، تفقد أولى حالات زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة «TAVI» وأول تدخل بالقساطر الميكرونية لعلاج الانسداد المزمن بالشرايين التاجية «CTO» بمستشفى ملوي التخصصي، حيث اطمأن على الحالة الصحية للمرضى، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وتحسن حالتهم الصحية بعد التدخلات الدقيقة التي خضعوا لها، وأشادوا بما لمسوه من رعاية طبية متكاملة ودقة في الأداء وسرعة في تقديم الخدمة داخل المستشفى.