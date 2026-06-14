السبكي: «اطمن.. صحتك مسؤوليتنا» تنقل تجربة الفحص الطبي الشامل الروسية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل عن بدء الفحص الطبي شامل، وإطلاق سلسلة من البرامج التدريبية المتقدمة للكوادر البشرية بمحافظة المنيا، أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وذلك بالتعاون مع شركة «بوليميد بروف» الروسية ومشروع «جايكا» الياباني، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لبناء قدرات الكوادر الصحية ونقل الخبرات الدولية وتطبيق أحدث الممارسات العالمية في مجالات التدريب والجودة والتحسين المستمر.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة أطلقت من محافظة المنيا مبادرة «اطمن.. صحتك مسؤوليتك» كأول مبادرة رقمية للفحص الطبي الشامل بأحدث التقنيات للاكتشاف المبكر للأمراض واسعة الانتشار، بالتعاون مع شركة «بوليميد بروف» الروسية، إلى جانب التعاون مع مشروع «جايكا» الياباني في دعم برامج الجودة والتحسين المستمر وتطوير قدرات الكوادر البشرية ومتابعة تطبيق مشروعاتهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف تطبيق نموذج متكامل للفحص المبكر داخل منظومة التأمين الصحي الشامل وفق أعلى معايير الجودة، وتعزيز التحول نحو الرعاية الصحية الاستباقية القائمة على الوقاية والكشف المبكر وتحليل البيانات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية

وتابع: مبادرة «اطمن.. صحتك مسؤوليتنا» تستهدف نقل تجربة الفحص الطبي الشامل الروسية المتقدمة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة والأجهزة الذكية المتنقلة في تنفيذ المسح الصحي المجتمعي، بما يسهم في الوصول إلى المواطنين وإجراء الفحوصات الأولية بصورة أكثر سرعة ودقة.

الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مبادرة «اطمن.. صحتك مسؤوليتنا» تبدأ من محافظة المنيا باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يعقبها تطبيق النموذج بمحافظة السويس، ثم التوسع تدريجيًا في باقي محافظات المنظومة، بما يضمن تعميم نموذج الفحص الرقمي الشامل والاستفادة من مخرجاته في دعم اتخاذ القرار الصحي، وأضاف أن نتائج الفحص الطبي ضمن المبادرة ستسهم في بناء خريطة صحية دقيقة لأنماط انتشار الأمراض، وتحديد الأولويات الصحية، وتوجيه الخدمات والموارد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يعزز كفاءة التخطيط الصحي داخل المنظومة.

الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى بدء تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للأطقم الطبية والفنية على يد خبراء شركة «بوليميد بروف» الروسية، لنقل الخبرات في تقنيات الفحص الطبي والتشخيص الرقمي، والتدريب على تشغيل الأجهزة الذكية المتنقلة واستخدام أحدث بروتوكولات الفحص، بما يضمن استدامة التشغيل وتحقيق أعلى استفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن التعاون مع مشروع «جايكا» الياباني يدعم برامج تدريب الكوادر على مجالات الجودة والتحسين المستمر، وتطبيق أفضل الممارسات في تطوير الأداء داخل المنشآت الصحية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى.

وشدد الدكتور أحمد السبكي على أن الاستثمار في التكنولوجيا الصحية وبناء قدرات العنصر البشري يمثلان ركيزتين أساسيتين في بناء منظومة صحية ذكية ومستدامة، مؤكدًا استمرار الهيئة في تعزيز الشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا وتوطين الحلول الرقمية والصحية، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي وتحقيق رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر، أن الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال جولته التفقدية بمحافظة المنيا، تفقد فعاليات التدريبات الخاصة بمبادرة «اطمن» بمشاركة الخبراء الروس، إلى جانب برامج تحسين الجودة والتطوير المستمر بمشاركة الخبراء اليابانيين ضمن مشروع «جايكا»، وذلك في إطار دعم منظومة التدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية وتعزيز جاهزية منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.