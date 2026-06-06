السبكي: مستشفى القنطرة قدمت 360 ألف خدمة طبية منذ انضمامها للرعاية الصحية

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى القنطرة غرب المركزي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية تمثل نموذجًا متقدمًا للكفاءة التشغيلية، بعد نجاحها في تقديم أكثر من 360 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بما يعكس تطور الأداء وارتفاع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن المستشفى تقدم منظومة علاجية متكاملة بطاقة استيعابية تبلغ 96 سريرًا، تضم أقسام الطوارئ، والداخلي، والرعايات المركزة، ورعاية القلب، والغسيل الكلوي، إلى جانب 4 غرف عمليات كبرى، وغرفتي مناظير للجهاز الهضمي، و10 حضانات للأطفال المبتسرين، فضلًا عن أقسام متكاملة للمعامل والأشعة، بما يضمن تقديم خدمة صحية شاملة وفق أحدث المعايير والتجهيزات الطبية.

معدلات أداء قوية

وأوضح أن المستشفى حققت معدلات أداء قوية منذ انضمامها للهيئة، حيث قدمت أكثر من 38.5 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية، ونحو 90 ألف خدمة طوارئ، وأكثر من 215 ألف فحص معملي وأشعة، إلى جانب إجراء أكثر من 12 ألف جلسة غسيل كلوي، وإجراء أكثر من 2750 عملية جراحية، شملت تدخلات دقيقة ومتقدمة أبرزها في تخصصات جراحة العظام والأوعية الدموية، وذلك فضلًا عن خدمات الأقسام الداخلية لإقامة المرضى والرعايات المركزة والحضّانات، بما يعكس جاهزية المستشفى للتعامل مع مختلف الحالات الحرجة والمعقدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أعمال التطوير بالمستشفى شملت رفع كفاءة العيادات الخارجية وتحديث خدمات الغسيل الكلوي والتوسع في خدمات الرعاية المختلفة، بما يضمن تعزيز جودة الخدمة الطبية وسرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء داخل المنشأة، لتغطية احتياجات منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمنطقة غرب القناة.

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير مستشفى القنطرة غرب المركزي بلغ نحو 500 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير البنية التحتية الصحية، مؤكدًا أن المستشفى حصلت على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا، بما يعكس الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في دعم وتطوير منشآتها الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمات صحية متكاملة ومتطورة تضاهي المعايير العالمية وتلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة مستدامة.

وتجدر الإشارة، إلى أن محافظة الإسماعيلية ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد انطلقت المنظومة بها في عام 2021، كما انضمت مستشفى القنطرة غرب إلى هيئة الرعاية الصحية ضمن المنشآت الصحية التي تقدم خدمات المنظومة في نهاية عام 2024.