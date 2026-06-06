قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى سارة للمواطنين| موعد طرح شقق «سكن لكل المصريين 9» والتقسيط على 30 عامًا
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في عدد من المشروعات بـ القاهرة
زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية "هيماتشال براديش" الهندية
وزارة الزراعة الأمريكية ترصد الدودة آكلة اللحم الحي للمرة الثانية بولاية تكساس
دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات.. وإدانة سعودية
تراجع واردات الوقود الأحفوري إلى أوروبا وسط اضطرابات أسواق الطاقة
وزيرة الجيوش الفرنسية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر ضروري للاقتصاد العالمي
المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تقضي بحبس كروان مشاكل غيابيًا لمدة عامين
مدبولي يستقل أتوبيس يعمل بالكهرباء خلال جولته بهيئة النقل العام
حريف ضربات جزاء ويلقب بالسوليه الجديد.. لاعب بتروجت يثير حماس جماهير الأهلي
بقوة 1001 حصان.. أودي تعود إلى عالم السوبركار بسيارة نوفولاري الهجينة
المتهم افتراس البراءة| مرافعة ممثل النيابة في قضية مدرسة هابي لاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السبكي: مستشفى القنطرة قدمت 360 ألف خدمة طبية منذ انضمامها للرعاية الصحية

مستشفى القنطرة غرب
مستشفى القنطرة غرب
عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى القنطرة غرب المركزي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية تمثل نموذجًا متقدمًا للكفاءة التشغيلية، بعد نجاحها في تقديم أكثر من 360 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بما يعكس تطور الأداء وارتفاع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن المستشفى تقدم منظومة علاجية متكاملة بطاقة استيعابية تبلغ 96 سريرًا، تضم أقسام الطوارئ، والداخلي، والرعايات المركزة، ورعاية القلب، والغسيل الكلوي، إلى جانب 4 غرف عمليات كبرى، وغرفتي مناظير للجهاز الهضمي، و10 حضانات للأطفال المبتسرين، فضلًا عن أقسام متكاملة للمعامل والأشعة، بما يضمن تقديم خدمة صحية شاملة وفق أحدث المعايير والتجهيزات الطبية.

معدلات أداء قوية

وأوضح أن المستشفى حققت معدلات أداء قوية منذ انضمامها للهيئة، حيث قدمت أكثر من 38.5 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية، ونحو 90 ألف خدمة طوارئ، وأكثر من 215 ألف فحص معملي وأشعة، إلى جانب إجراء أكثر من 12 ألف جلسة غسيل كلوي، وإجراء أكثر من 2750 عملية جراحية، شملت تدخلات دقيقة ومتقدمة أبرزها في تخصصات جراحة العظام والأوعية الدموية، وذلك فضلًا عن خدمات الأقسام الداخلية لإقامة المرضى والرعايات المركزة والحضّانات، بما يعكس جاهزية المستشفى للتعامل مع مختلف الحالات الحرجة والمعقدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أعمال التطوير بالمستشفى شملت رفع كفاءة العيادات الخارجية وتحديث خدمات الغسيل الكلوي والتوسع في خدمات الرعاية المختلفة، بما يضمن تعزيز جودة الخدمة الطبية وسرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء داخل المنشأة، لتغطية احتياجات منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمنطقة غرب القناة.

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير مستشفى القنطرة غرب المركزي بلغ نحو 500 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير البنية التحتية الصحية، مؤكدًا أن المستشفى حصلت على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا، بما يعكس الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في دعم وتطوير منشآتها الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمات صحية متكاملة ومتطورة تضاهي المعايير العالمية وتلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة مستدامة.

وتجدر الإشارة، إلى أن محافظة الإسماعيلية ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد انطلقت المنظومة بها في عام 2021، كما انضمت مستشفى القنطرة غرب إلى هيئة الرعاية الصحية ضمن المنشآت الصحية التي تقدم خدمات المنظومة في نهاية عام 2024.

هيئة الرعاية الصحية الطوارئ الرعايات القلب الغسيل الكلوي عمليات كبرى العيادات الخارجية عملية جراحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

ترشيحاتنا

وزارة الإسكان

الإسكان تطرح قطع أراضٍ استثمارية متميزة بـ3 مدن جديدة

جانب من الاعمال

وزيرة الإسكان تتابع أعمال النظافة والصيانة والتصدي للمخالفات بالمدن الجديدة

البيض

مبادرة لامتصاص الفائض.. المنوفي يضع حلًا لأزمة تراجع أسعار البيض

بالصور

بقوة 1001 حصان.. أودي تعود إلى عالم السوبركار بسيارة نوفولاري الهجينة

أودي نوفولاري
أودي نوفولاري
أودي نوفولاري

120 دقيقة أسبوعيا.. تمارين تخفض خطر الوفاة وأمراض القلب والاضطرابات العصبية

فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة
فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة
فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة

معشوقة الجماهير.. تويوتا كورولا ‏تعود بمظهر رياضي فائق الأداء ‏ ‏

GRMN‏ كورولا
GRMN‏ كورولا
GRMN‏ كورولا

جامعة الزقازيق تنظم المؤتمر السنوي لقسم جراحة القلب والصدر

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد