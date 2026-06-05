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أخبار البلد

رئيس هيئة الرعاية الصحية: إطلاق شبكة القيادة العالمية لعلاج الأورام

رئيس هيئة الرعاية الصحية
رئيس هيئة الرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في اجتماع مجلس محافظين الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF Governing Council Meeting)، والذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ممثلًا عن مصر وإقليم شمال وشرق المتوسط وأفريقيا، وبمشاركة نخبة من كبار قادة ومسؤولي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية من مختلف دول العالم.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل عمل الاتحاد الدولي للمستشفيات، حيث ناقش المشاركون مستجدات الحوكمة المؤسسية والاستدامة والابتكار وبناء القدرات البشرية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع جاهزية النظم الصحية لمواكبة المتغيرات والتحديات العالمية المتسارعة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن أولويات الحوكمة المؤسسية والاستدامة والابتكار وبناء القدرات لضمان جاهزية النظم الصحية للمستقبل كانت من أبرز محاور اجتماع مجلس محافظين الاتحاد الدولي للمستشفيات، مشيرًا إلى أهمية هذه الملفات في دعم كفاءة الإدارة والتشغيل وتعزيز استدامة الخدمات الصحية على المستوى الدولي.

وأضاف أن الاجتماع شهد استعراض عدد من المبادرات والبرامج النوعية التي يقودها الاتحاد الدولي للمستشفيات، من بينها إطلاق شبكة القيادة العالمية لعلاج الأورام، وبرامج التوجيه المهني، ومبادرات تمكين القيادات الصحية، فضلًا عن مناقشة قضايا الأمن السيبراني والتحول نحو منشآت صحية أكثر استدامة، بما يعكس توجهًا دوليًا متناميًا نحو بناء كوادر أكثر كفاءة واستعدادًا لمستقبل الرعاية الصحية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن مشاركته  في أعمال مجلس محافظين الاتحاد الدولي للمستشفيات تأتي في إطار الدور المتنامي الذي تضطلع به مصر في صياغة مستقبل الرعاية الصحية عالميًا، مؤكدًا حرص الهيئة على توظيف حضورها الدولي لنقل أفضل الممارسات والخبرات العالمية وتوطينها داخل منشآتها الصحية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

تعزيز التعاون الدولي 

وأوضح أن الانخراط الفاعل في أنشطة الاتحاد الدولي للمستشفيات يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في دعم الابتكار الصحي والتحول الأخضر وبناء القدرات البشرية، فضلًا عن الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في تطوير وإدارة المؤسسات الصحية.

وعبَّر الدكتور أحمد السبكي عن تطلع الهيئة إلى توسيع التعاون مع الاتحاد الدولي للمستشفيات خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز المشاركة المصرية في المبادرات والبرامج والمنتديات الصحية العالمية، لاسيما المبادرات المعنية ببناء القيادات الصحية المستقبلية، وتمكين المرأة في القطاع الصحي، ودعم الاستدامة البيئية والتحول نحو منشآت صحية أكثر قدرة على التكيف مع التحديات المناخية.

كما أعرب عن تطلع الهيئة للمشاركة الفاعلة في المنتدى العالمي للمستشفيات والفعاليات الدولية المقبلة التي ينظمها الاتحاد، استكمالًا لمسيرة التعاون المثمرة مع الاتحاد الدولي للمستشفيات، وبما يعزز مكانة مصر على خريطة الرعاية الصحية العالمية، امتدادًا لمشاركاتها الدولية الناجحة خلال الأعوام السابقة، مشيرًا أن الهيئة كانت قد تُوّجت بحصولها على الجائزة الذهبية للاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF Gold Winner) في فئة المسؤولية الاجتماعية والبيئية، وهو إنجاز دولي يعكس ريادة التجربة المصرية في تطوير النظم الصحية المستدامة.

ومن جانبه، ثمّن الدكتور رولاند لافاتر، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، مشاركة جمهورية مصر العربية ممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية في أعمال مجلس محافظين الاتحاد الدولي للمستشفيات، مشيدًا بما حققته الدولة المصرية من إنجازات ملموسة في مجال الإصلاح الصحي وتطوير الخدمات الطبية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وأكد لافاتر أن مصر تمثل نموذجًا رائدًا في الإصلاح الصحي والتميز الإكلينيكي ونقل الخبرات الناجحة بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية أصبحت واحدة من التجارب الملهمة في تطوير النظم الصحية وتحقيق التوازن بين الجودة والاستدامة والتوسع في الخدمات الصحية.

وأضاف أن الاتحاد الدولي للمستشفيات يضع ضمن أولوياته تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين أعضائه، والاستفادة من النماذج الناجحة في إدارة وتطوير المستشفيات، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا ملهمًا لتطوير النظم الصحية وتعزيز جودة الخدمات على المستوى الدولي.

هيئة الرعاية الصحية الاتحاد الدولي للمستشفيات أفريقيا مصر علاج الأورام الجائزة الذهبية

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