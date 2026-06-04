الرعاية الصحية: إجراء 3 جراحات أورام دقيقة ومتقدمة لأول مرة بمجمع الفيروز الطبي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح الفريق الطبي بمجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء في إجراء أول قائمة جراحات أورام دقيقة ومتقدمة باستخدام أحدث الأساليب عن طريق المنظار الجراحي داخل المجمع، وذلك في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح بيان الهيئة أن الفريق الطبي نجح في إجراء 3 جراحات أورام دقيقة ومتقدمة لحالات معقدة، باستخدام أحدث التقنيات الطبية والجراحية، بما يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الصحية التخصصية المقدمة داخل منشآت الهيئة بالمحافظة، ويؤكد نجاح الهيئة في توطين الخدمات الطبية الدقيقة والتخصصية داخل جنوب سيناء، بما يتيح للمواطنين الحصول على الرعاية الصحية المتقدمة داخل محافظتهم دون الحاجة إلى السفر أو تحمل أعباء الانتقال والعلاج خارج المحافظة، في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، وبمساهمة بسيطة من المنتفع لا تتجاوز 482

إجراء استئصال للقولون والغدد

وأشار البيان إلى أن الحالة الأولى تمثلت في إجراء استئصال للقولون والغدد الليمفاوية بالمنظار الجراحي لمريضة تبلغ من العمر 69 عامًا، كانت تعاني من ورم خبيث بالقولون الصاعد، إلى جانب تاريخ مرضي يشمل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وضعف بعضلة القلب. وقد تم حجز المريضة وإجراء كافة الفحوصات والتحضيرات اللازمة، قبل إجراء العملية بنجاح باستخدام المنظار الجراحي، والحالة العامة للمريضة مستقرة حاليًا وتخضع للمتابعة الطبية والعلاج اللازم.

وأضاف البيان أن الحالة الثانية شهدت نجاح الفريق الطبي في إجراء استئصال مرتجع للغدة الدرقية مع تشريح العصب واستئصال الغدد الليمفاوية المركزية، لمريضة تعاني من تضخم مرتجع بالغدة الدرقية مع وجود اشتباه في ورم خبيث، وتمت الجراحة بنجاح مع اتخاذ كافة الإجراءات الدقيقة للحفاظ على العصب وضمان أفضل نتائج علاجية للمريضة.

وفيما يتعلق بالحالة الثالثة، فقد نجح الفريق الطبي في إجراء أول جراحة هجين داخل المجمع، من خلال تنفيذ استكشاف بالمنظار الجراحي بالتزامن مع منظار معدة لمريضة يُشتبه في إصابتها بورم خبيث بالمعدة، وذلك في خطوة تعكس التقدم في استخدام التقنيات الحديثة والتكامل بين التخصصات المختلفة داخل المجمع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن إجراء مثل هذه العمليات يؤكد كفاءة الكوادر الطبية بمجمع الفيروز الطبي، وقدرة منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء على تقديم خدمات طبية وجراحية متقدمة تضاهي كبرى المؤسسات الصحية، لافتًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم المنشآت بأحدث الأجهزة والتقنيات، إلى جانب التدريب المستمر للفرق الطبية، بما يضمن تقديم أفضل خدمة صحية للمنتفعين.

وأضاف رئيس الهيئة أن النجاحات المتواصلة التي تحققها منشآت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وعلى رأسها جنوب سيناء، كونها من المحافظات الحدودية والنائية تؤكد نجاح استراتيجية الهيئة في تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتحقيق العدالة الصحية، وتوفير الخدمات التخصصية الدقيقة للمواطنين داخل محافظاتهم دون الحاجة إلى الانتقال لمحافظات أخرى، بما يرسخ مفهوم إتاحة أحدث التقنيات العلاجية المتقدمة للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم وبتكلفة ميسرة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تطوير الخدمات الطبية التخصصية ورفع كفاءة المنشآت الصحية، بما يواكب رؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي حديث ومستدام يلبي احتياجات المواطنين ويضمن لهم أعلى مستويات الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة.