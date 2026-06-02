قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حملة لرصد أعمال الفرز للقمامة.. ضبط 6 سيارات و44 عربة كارو و39 تروسيكل نباشين بالجيزة
مع احتفاظ 21 مواطنا بالمصرية.. ننشر بالأسماء المسموح لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية | مستند
في ظاهرة نادرة الحدوث.. أمطار ببراني والسلوم ورعد وبرق بواحة سيوة
مونديال جديد وقوانين حديثة .. كيف ستتغير كرة القدم في كأس العالم 2026؟
الأرصاد: طقس شديد الحرارة اليوم مع ارتفاع الرطوبة وفرص شبورة وأمطار خفيفة
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء الجسر الجوي بإعادة 889 من حجاج القرعة لأرض الوطن
سباليتي يطلب دياز.. واللاعب يحسم موقفه من يوفنتوس
بعد حادث المريوطية.. طريقة تصميم الحاحز الخرساني كارثة جديدة تهدد حياة المواطنين
نائب يتقدم ببيان عاجل بعد مصرع 7 أشخاص في ترعة المريوطية ويطالب بمحاسبة المسؤولين
بيتكوين تهبط إلى 70 ألف دولار وتسجل أدنى مستوى لها في شهرين بفعل ضغوط بيعية
لدواع أمنية.. حرمان سورية من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها
هل دعاء العائد من الحج مستجاب 40 يومًا؟.. أسرار عظيمة تجعلك تطلب دعاءه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: 15.5 مليون خدمة طبية وعلاجية قدمتها المجمعات الطبية

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المجمعات الطبية التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان" نجحت في تقديم أكثر من 15.5 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن، بما يعكس التطور الكبير الذي شهدته منظومة الرعاية الصحية، وقدرة المجمعات الطبية على تقديم خدمات صحية متكاملة ومتطورة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة تمتلك حاليًا 5 مجمعات طبية كبرى بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل مجمع الشفاء الطبي بمحافظة بورسعيد، ومجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، ومجمع السويس الطبي بمحافظة السويس، ومجمع الفيروز الطبي بمحافظة جنوب سيناء، ومجمع الأقصر الطبي الدولي بمحافظة الأقصر، لافتًا إلى أنه جارِ الانتهاء من تطوير مستشفى التأمين الصحي بأسوان لتحويله إلى «مجمع أسوان الطبي»، ليصبح سادس مجمع طبي تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأضاف، أن مجمع الإسماعيلية الطبي قدم 7 ملايين خدمة طبية وعلاجية، فيما قدم مجمع الشفاء الطبي أكثر من 4 ملايين خدمة، وقدم مجمع السويس الطبي 2.8 مليون خدمة، بينما قدم مجمع الأقصر الطبي الدولي 1.5 مليون خدمة طبية وعلاجية، إضافة إلى تقديم مجمع الفيروز الطبي نصف مليون خدمة، وذلك ضمن منظومة متكاملة للرعاية الصحية المتميزة التي تقدم خدماتها لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية.

حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات الصحية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن المجمعات الطبية التابعة للهيئة تقدم حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات الصحية المتقدمة تشمل خدمات الطوارئ والاستقبال، والرعايات المركزة، والعمليات الدقيقة والمتقدمة، والقسطرة القلبية والمخية، وجراحات المخ والأعصاب والقلب والصدر والأوعية الدموية، والمناظير، وزراعات الأعضاء، وعلاج الأورام، والحروق والتجميل، والأشعة والمعامل، إلى جانب الخدمات التشخيصية والعلاجية المتطورة المدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة.

وأشار، إلى أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لإنشاء وتطوير وتجهيز المجمعات الطبية الستة تجاوز 8 مليارات جنيه، فضلًا عن التجهيزات الطبية وغير الطبية والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، بما يعزز من قدرة هذه المجمعات على تقديم خدمات صحية ذكية ومتطورة تضاهي كبرى النظم الصحية العالمية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن المجمعات الطبية التابعة للهيئة حققت العديد من الإنجازات النوعية والاعتمادات الدولية والقومية المرموقة، أبرزها حصول مجمع الإسماعيلية الطبي على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة الرعاية الصحية (JCI)، واعتماد وحدة السكتة الدماغية بالمجمع من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، إلى جانب حصول عدد من المنشآت والمعامل الطبية التابعة للهيئة على اعتماد الجودة ISO، فضلًا عن حصول المجمعات الطبية على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا من منظمة ISQua العالمية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المجمعات الطبية تمثل نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية الذكية والمتطورة، وتواصل ترسيخ ريادتها في تقديم خدمات صحية مبتكرة ومتميزة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب أحدث النظم العالمية، بما يعكس نجاح الدولة المصرية في بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة قادرة على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطن المصري.

الرعاية الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحية مجمع أسوان الطبي المعايير العالمية مجمع الشفاء الطبي مجمع السويس الطبي التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال|خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

شرطة الاحتلال

فضيحة فساد ورشوة.. شرطة الاحتلال تقبض على 14 شخصًا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 148 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

الدفاع الجوي الروسي يدمر 148 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

وزير الخارجية بدر عبدالعاطي يلتقي أعضاء الجالية المصرية بكوريا الجنوبية

وزير الخارجية لأعضاء الجالية المصرية بكوريا الجنوبية: نعتز بدوركم

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

لفطار شرقي.. طريقة عمل الفول بالطماطم

طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد