الرعاية الصحية: 15.5 مليون خدمة طبية وعلاجية قدمتها المجمعات الطبية

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المجمعات الطبية التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان" نجحت في تقديم أكثر من 15.5 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن، بما يعكس التطور الكبير الذي شهدته منظومة الرعاية الصحية، وقدرة المجمعات الطبية على تقديم خدمات صحية متكاملة ومتطورة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة تمتلك حاليًا 5 مجمعات طبية كبرى بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل مجمع الشفاء الطبي بمحافظة بورسعيد، ومجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، ومجمع السويس الطبي بمحافظة السويس، ومجمع الفيروز الطبي بمحافظة جنوب سيناء، ومجمع الأقصر الطبي الدولي بمحافظة الأقصر، لافتًا إلى أنه جارِ الانتهاء من تطوير مستشفى التأمين الصحي بأسوان لتحويله إلى «مجمع أسوان الطبي»، ليصبح سادس مجمع طبي تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأضاف، أن مجمع الإسماعيلية الطبي قدم 7 ملايين خدمة طبية وعلاجية، فيما قدم مجمع الشفاء الطبي أكثر من 4 ملايين خدمة، وقدم مجمع السويس الطبي 2.8 مليون خدمة، بينما قدم مجمع الأقصر الطبي الدولي 1.5 مليون خدمة طبية وعلاجية، إضافة إلى تقديم مجمع الفيروز الطبي نصف مليون خدمة، وذلك ضمن منظومة متكاملة للرعاية الصحية المتميزة التي تقدم خدماتها لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية.

حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات الصحية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن المجمعات الطبية التابعة للهيئة تقدم حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات الصحية المتقدمة تشمل خدمات الطوارئ والاستقبال، والرعايات المركزة، والعمليات الدقيقة والمتقدمة، والقسطرة القلبية والمخية، وجراحات المخ والأعصاب والقلب والصدر والأوعية الدموية، والمناظير، وزراعات الأعضاء، وعلاج الأورام، والحروق والتجميل، والأشعة والمعامل، إلى جانب الخدمات التشخيصية والعلاجية المتطورة المدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة.

وأشار، إلى أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لإنشاء وتطوير وتجهيز المجمعات الطبية الستة تجاوز 8 مليارات جنيه، فضلًا عن التجهيزات الطبية وغير الطبية والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، بما يعزز من قدرة هذه المجمعات على تقديم خدمات صحية ذكية ومتطورة تضاهي كبرى النظم الصحية العالمية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن المجمعات الطبية التابعة للهيئة حققت العديد من الإنجازات النوعية والاعتمادات الدولية والقومية المرموقة، أبرزها حصول مجمع الإسماعيلية الطبي على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة الرعاية الصحية (JCI)، واعتماد وحدة السكتة الدماغية بالمجمع من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، إلى جانب حصول عدد من المنشآت والمعامل الطبية التابعة للهيئة على اعتماد الجودة ISO، فضلًا عن حصول المجمعات الطبية على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا من منظمة ISQua العالمية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المجمعات الطبية تمثل نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية الذكية والمتطورة، وتواصل ترسيخ ريادتها في تقديم خدمات صحية مبتكرة ومتميزة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب أحدث النظم العالمية، بما يعكس نجاح الدولة المصرية في بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة قادرة على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطن المصري.