الرعاية الصحية تطلق مؤتمر "DETECT-IEI" بالإسماعيلية لمناقشة أحدث أساليب التشخيص المبكر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية مؤتمرًا علميًا متخصصًا بعنوان "DETECT-IEI" تحت شعار «التشخيص المبكر.. رعاية في وقتها»، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي، لمناقشة أحدث أساليب التشخيص المبكر والإدارة العلاجية لأمراض نقص المناعة الأولية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر الصحية.

انطلق المؤتمر بحضور الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة بالهيئة، والدكتور محمد جبريل، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور أحمد عبد اللطيف، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، وبمشاركة نخبة من كبار أساتذة وخبراء طب الأطفال والمناعة والأمراض النادرة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى دعم التخصصات الدقيقة وتعزيز قدرات الفرق الطبية في التعامل مع الأمراض النادرة، بما يسهم في تحسين نتائج العلاج والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور السبكي أن أمراض نقص المناعة الأولية من الأمراض التي تتطلب دقة وسرعة في التشخيص والتدخل العلاجي، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع تطوير الكوادر الطبية ونقل الخبرات العالمية في مقدمة أولوياتها، بما يواكب أحدث الممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية.

وأوضح أن دعم التشخيص المبكر للأمراض النادرة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الصحية التخصصية داخل منشآت الهيئة، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم الطبي المستمر يسهم في رفع كفاءة مقدمي الخدمة وتحسين المخرجات الصحية للمرضى.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الشراكات العلمية مع المؤسسات والشركات الدولية المتخصصة تمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة التدريب والتعليم الطبي المستمر، وبناء كوادر طبية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات صحية متقدمة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 140 طبيبًا ومتخصصًا من محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، في واحدة من أكبر الفعاليات العلمية المتخصصة بمنطقة القناة في مجال أمراض نقص المناعة الأولية، حيث تضمن برنامجًا علميًا متكاملًا تناول أحدث وسائل التشخيص المبكر والإدارة العلاجية الحديثة، إلى جانب مناقشة عدد من الحالات الإكلينيكية التفاعلية.

كما تضمن المؤتمر محاضرة رئيسية بعنوان "رحلة مريض نقص المناعة في مصر" ألقاها اللواء طبيب الدكتور مراد الألفي، أستاذ طب الأطفال بهيئة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من الجلسات العلمية المتخصصة التي قدمتها الدكتورة نيرمين جلال، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة نقص المناعة الأولية بجامعة القاهرة، والدكتورة نسرين رضوان، أستاذ مساعد طب الأطفال والحساسية والمناعة بجامعة عين شمس، حيث استعرضت الجلسات أحدث التصنيفات العلمية ووسائل التشخيص والإدارة العلاجية الحديثة لأمراض نقص المناعة الأولية.

وضمت اللجنة العلمية للمؤتمر نخبة من كبار الأساتذة والخبراء، من بينهم اللواء طبيب الدكتور مراد الألفي، والدكتورة عزة عبد الجواد طنطاوي، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم والأورام بجامعة عين شمس ورئيس المؤسسة المصرية العلمية للأمراض النادرة لدى الأطفال، والدكتورة نيرمين جلال، والدكتورة نسرين رضوان.

وشارك في المؤتمر من جانب شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما كل من الدكتور مجدي أمين، عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد سراج، رئيس قطاع الاستراتيجيات والعمليات، والدكتورة نهى الخولي، مدير إدارة الشؤون الطبية وشؤون المرضى، حيث أكدوا أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لدعم برامج التعليم الطبي المستمر، ونشر الوعي العلمي بأمراض نقص المناعة الأولية، وتبادل الخبرات بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

يأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية الرامية إلى تعزيز الشراكات العلمية مع المؤسسات الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، بما يدعم جهودها في تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض النادرة، وعلى رأسها أمراض نقص المناعة الأولية، إلى جانب دعم المبادرات التوعوية والتعليمية الموجهة للأطقم الطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما جاء تنظيم المؤتمر العلمي التعاون مع شركة هايفنز للشؤون الطبية، في إطار دعم الهيئة لبرامج التعليم الطبي المستمر، انطلاقًا من رؤية مشتركة تؤكد أهمية تطوير الممارسة الإكلينيكية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، حيث تعمل شركة هايفنز على تصميم وتنفيذ برامج تعليمية متخصصة تستهدف سد الفجوات المعرفية في الممارسة اليومية، وتعزيز نقل وتوطين أحدث البروتوكولات والإرشادات الطبية العالمية، بما يضمن وصول المعرفة العلمية الحديثة إلى الكوادر الطبية بمختلف المحافظات، ويدعم بناء قدرات مهنية قادرة على تقديم رعاية صحية أكثر جودة وكفاءة.