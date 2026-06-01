تحليق منخفض للمسيّرات الإسرائيلية فوق بيروت.. والغارات ترفع حصيلة شهداء الجنوب

شهدت الأجواء اللبنانية، اليوم، تصعيداً عسكرياً لافتاً مع تسجيل تحليق مكثف لمسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها، بالتزامن مع سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، ولا سيما في النبطية وجزين وصور، وسط استمرار الإنذارات الإسرائيلية لسكان عدد من البلدات الجنوبية بضرورة الإخلاء.

وشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة مليخ في منطقة جزين، فيما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات حومين الفوقا، بنعفول، عربصاليم، رومين، عزة، أركي وجباع.

كما استهدفت مسيّرات إسرائيلية بلدة كفرحونة في منطقة جزين بثلاث غارات متتالية، فيما طالت غارة أخرى طريق الرشيدية – حوش صور.

وأسفرت الغارة على بلدة الشهابية عن استشهاد شخص وإصابة آخر، بينما تمكنت فرق الدفاع المدني والإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الإسلامية من انتشال مصابين من أحد المباني المستهدفة في حوش صور ونقلهما إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتهما بالخطيرة.

وفي محافظة النبطية، استشهد شابان من مدينة النبطية في غارة جوية استهدفتهما في بلدة زبدين لجهة شوكين، فيما ارتفعت حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على بلدة كفرصير إلى سبعة شهداء بعد انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض.

كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق عبا – الدوير ما أدى إلى إصابة شخص، وتزامن ذلك مع غارة على بلدة شوكين وقصف مدفعي طال بلدة ميفدون، إضافة إلى غارة على سيارة على طريق شوكين – ميفدون.

وجدد الطيران الحربي غاراته على النبطية الفوقا وزوطر الشرقية ومزرعة الحمرا، فيما نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة جديدة على مدينة النبطية، في إطار التصعيد المتواصل الذي يشهده جنوب لبنان.

وفي سياق آخر، التقى المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد الركن عماد خريش، مع السفير الألماني في لبنان كورت جورج ستوكِل-ستيلفريد، حيث اطّلع على طبيعة المهمات التي ينفذها عناصر الدفاع المدني في مختلف المناطق اللبنانية، رغم التحديات والصعوبات والمخاطر التي تواجههم أثناء أداء واجباتهم الإنسانية والوطنية.

وخلال اللقاء، عرض خريش أبرز احتياجات المديرية العامة للدفاع المدني، والجهود التي يبذلها العناصر في عمليات الإنقاذ والإغاثة والاستجابة للحوادث والطوارئ، مؤكداً أهمية تعزيز الإمكانات اللوجستية والتقنية بما يساهم في رفع مستوى الجهوزية والاستجابة السريعة.

وجرى البحث في سبل دعم المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لأولوياتها وحاجاتها الملحّة، حيث أبدى السفير الألماني اهتماماً بالمهام التي يضطلع بها الجهاز، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بما يسهم في تعزيز قدرات الدفاع المدني وتمكينه من أداء مهامه في خدمة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.