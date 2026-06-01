مواجهة شرسة بين تويوتا تاكوما ونيسان فرونتير .. أيهما تستحق أموالك؟

بينما تهيمن شركات تصنيع السيارات الأمريكية ماديًا على سوق الشاحنات ذات الحجم الكامل، نجحت الشاحنة متوسطة الحجم تويوتا تاكوما في انتزاع صدارة مبيعات فئتها بفارق هائل عن كافة المنافسين.

واتسعت هذه الفجوة التسويقية بوضوح بعد أن سجلت تاكوما طفرة غير مسبوقة في مبيعاتها بلغت 42.44% لتباع منها 274,638 شاحنة، وفي المقابل، واجهت نيسان فرونتير تراجعًا طفيفًا في الطلب بنسبة 3.99% لتستقر مبيعاتها الإجمالية عند 67,027 شاحنة، بالرغم من قيام نيسان بتحديث شامل لسيارتها لتطل بتصميم عصري وحزمة تجهيزات تقنية متطورة.

منظومة الحركة والأداء الميكانيكي ومقارنة القوة بين الشاحنتين

تعتمد نيسان فرونتير في خيارها الوحيد للمحركات على كتلة ميكانيكية قوية مكونة من 6 أسطوانات V6 بسعة 3.8 لتر، ينتج قوة تبلغ 310 أحصنة ميكانيكية وعزم دوران يصل إلى 281 رطلاً وقدم، مما يجعله أحد أقوى المحركات في هذه الفئة.

ويتصل هذا المحرك حصريًا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، ليدفع الشاحنة من السكون إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 7.5 ثانية.

أما تويوتا تاكوما فتقدم فلسفة هندسية مختلفة في نسختها القياسية (SR)؛ حيث تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر مزود بشاحن توربيني ينتج قوة 228 حصانًا ميكانيكيًا، لكن القوة تقفز هندسيًا بدءًا من الفئة (SR5) فما فوق لتصل إلى 278 حصانًا ميكانيكيًا وعزم دوران قوي يبلغ 317 رطلاً وقدم، مما يسمح لتاكوما بتسجيل نفس زمن التسارع البالغ 7.5 ثانية للوصول إلى سرعة 60 ميلاً.

تميزت تويوتا أيضًا بتوفير خيارات نقل حركة متنوعة تشمل ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات أو ناقل حركة يدوي ذكي من 6 سرعات ينتج قوة 270 حصانًا.

الفروق المادية في أسعار الفئات الافتتاحية والميزانية المرصودة للشراء

عند النظر إلى الفروق السعرية والمادية بين الشاحنتين، تقترب الفئات الأساسية من بعضها بشكل كبير لتضع المستهلك في حيرة فنية؛ إذ يبدأ السعر العالمي لسيارة نيسان فرونتير المجهزة بمحرك V6 ونظام الدفع الخلفي من 33,895 دولارًا أمريكيًا (ما يقارب 127,100 ريال سعودي).

وفي المقابل، تطلب تويوتا سعرًا افتتاحيًا يقدر بـ 34,190 دولارًا أمريكيًا لفئة تاكوما (SR) القياسية ذات الأسطوانات الأربع، مما يعني أن فرونتير تمنح المشتري محركًا أكبر وأقوى بفارق مادي بسيط يوفر بضع مئات من الدولارات في فئة المقارنة الأساسية.

كفاءة استهلاك الوقود والمعدلات الرقمية للاقتصاد في البنزين

تميل الكفة الهندسية والبرمجية لصالح العملاق الياباني تويوتا عند مقارنة معدلات توفير الوقود؛ نظرًا لامتياز المحرك التوربيني الصغير برقم اقتصادي أعلى مقارنة بمحرك نيسان الكبير ذي التنفس الطبيعي.

وتوضح تقييمات وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) أن نسخة التاكوما ذات الدفع الثنائي تسجل معدل استهلاك يبلغ 23 ميلاً لكل جالون (23 MPG) في القراءة المشتركة بين المدينة والطرق السريعة. وفي الجانب الآخر، تحقق نيسان فرونتير المزودة بمحرك V6 مع نظام الدفع الخلفي معدل استهلاك يبلغ 21 ميلاً لكل جالون (21 MPG) في التقييم المشترك، مما يجعل تاكوما الخيار المادي الأفضل على المدى الطويل في خفض ميزانية تموين البنزين بانتظام.