قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد الجوية: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 36
لأسباب أمنية.. تقليص مدة جلسة محاكمة نتنياهو غدا وإلغاء أخرى بعد غد
الجيش الإسرائيلي: انفجار مسيّرة وصاروخين في مواقع عسكرية جنوب لبنان دون إصابات
هدوء حذر في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار جيش الاحتلال بإخلاء بعض المناطق.. تفاصيل
الذهب ينخفض والنفط يستقر.. تحذير للمواطنين قبل البيع والشراء | تفاصيل
إيران تحذر سكان شمال إسرائيل وترهن أمنهم بالهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
موعد صلاة كسوف الشمس 2026.. متى تُقام وكيفية أدائها؟
وزير التعليم ونائب رئيس "جايكا" يشهدان اعتماد الدفعة الخامسة من مدربي "التوكاتسو"
أزمة جديدة بين باريس وتل أبيب .. فرنسا تستبعد إسرائيل من أكبر معرض عسكري
الجامعة العربية تدين استمرار العدوان الإيراني على الكويت
المصري إلى نهائي كأس عاصمة مصر على حساب زد
بعد إصابة طفلين وإغلاق الشارع .. النيابة الإدارية تُعاين موقع انهيارٍ جزئي لعقار في مطوبس | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فك الحظر بعد 3 سنوات .. ما نظام السداد المعجل للإسكان الاجتماعي؟

السداد المعجل
السداد المعجل
أحمد أيمن

يبحث عدد كبير من المواطنين الحاصلين على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي عن تفاصيل نظام السداد المعجل، الذي يتيح لهم إنهاء التزاماتهم المالية وسداد قيمة الوحدة السكنية بالكامل قبل انتهاء مدة التمويل العقاري المتفق عليها مع الجهات المختصة.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.

ما هو نظام السداد المعجل؟

يُعد السداد المعجل أحد الخيارات المتاحة للمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث يسمح للعميل بسداد الرصيد المتبقي من قيمة الوحدة دفعة واحدة أو على دفعات أكبر من الأقساط المقررة، وفقا للضوابط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهات التمويل المشاركة في المبادرة.

ويمنح السداد المعجل العديد من المزايا للمواطنين، أبرزها التخلص من الالتزامات الشهرية طويلة الأجل، وتحرير الوحدة السكنية من أي قيود تمويلية، إضافة إلى إمكانية التصرف فيها مستقبلا وفقا للقواعد المنظمة. 

كما يساعد هذا الخيار بعض العملاء على تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالفوائد أو العوائد المستحقة على التمويل خلال السنوات المقبلة.

وفي المقابل، ينصح الخبراء بدراسة القرار بشكل جيد قبل الإقدام عليه، خاصة إذا كان السداد يتطلب استخدام جزء كبير من المدخرات الشخصية أو اللجوء إلى مصادر تمويل أخرى. 

ويؤكد المختصون أن المفاضلة بين الاستمرار في الأقساط أو السداد المبكر يجب أن تتم وفقا للظروف المالية لكل عميل وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.

ما هي شروط السداد المعجل؟

تشترط الجهات المعنية تقديم طلب رسمي من صاحب الوحدة إلى جهة التمويل التي يتعامل معها، يتضمن رغبته في السداد المبكر أو إنهاء التمويل بالكامل. 

بعد ذلك يتم احتساب المديونية المتبقية بشكل دقيق، مع تحديد المبالغ المطلوب سدادها والإجراءات اللازمة لإتمام العملية.

ويخضع السداد المعجل لعدد من الرسوم والضوابط التي تختلف وفقا لطبيعة العقد والجهة الممولة. ففي بعض الحالات يتم تحصيل رسوم إدارية أو نسبة محددة مقابل إنهاء التمويل قبل موعده الأصلي، بينما توجد حالات أخرى يتم فيها الإعفاء من بعض الرسوم وفقا للوائح المنظمة أو المبادرات الحكومية السارية.

كما يتم احتساب قيمة السداد النهائي بناء على الرصيد المتبقي من أصل التمويل، إلى جانب أي التزامات مالية أخرى مرتبطة بالعقد، مع مراعاة ما تم سداده سابقا من أقساط. 

ويطبق السداد المعجل لفك حظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي، على الوحدات السكنية التي مر علي استلامها 3 سنوات بشرط سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد و لا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده.

هذا بالإضافة إلى سداد نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 6 – 7 سنوات.

الإسكان الاجتماعى فك حظر الإسكان الاجتماعى السداد المعجل شروط السداد المعجل مزايا السداد المعجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

مي عمر ومحمد سامي

مي عمر تخطف الأنظار برفقة زوجها بإطلالة رومانسية

راندا البحيري

راندا البحيري تهاجم فيلم برشامة: إسقاطات على الدين وسم في العسل

علي فاروق

وفاة ابنة المطرب الشعبي علي فاروق

بالصور

أشهر 5 سيارات مجمعة محليا في مصر

سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

فيديو

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

القمر الأزرق

القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : لماذا لا تنقذون لبنان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : شرق أوسط بلا أوهام

المزيد