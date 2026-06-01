فك الحظر بعد 3 سنوات .. ما نظام السداد المعجل للإسكان الاجتماعي؟

يبحث عدد كبير من المواطنين الحاصلين على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي عن تفاصيل نظام السداد المعجل، الذي يتيح لهم إنهاء التزاماتهم المالية وسداد قيمة الوحدة السكنية بالكامل قبل انتهاء مدة التمويل العقاري المتفق عليها مع الجهات المختصة.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.

ما هو نظام السداد المعجل؟

يُعد السداد المعجل أحد الخيارات المتاحة للمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث يسمح للعميل بسداد الرصيد المتبقي من قيمة الوحدة دفعة واحدة أو على دفعات أكبر من الأقساط المقررة، وفقا للضوابط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهات التمويل المشاركة في المبادرة.

ويمنح السداد المعجل العديد من المزايا للمواطنين، أبرزها التخلص من الالتزامات الشهرية طويلة الأجل، وتحرير الوحدة السكنية من أي قيود تمويلية، إضافة إلى إمكانية التصرف فيها مستقبلا وفقا للقواعد المنظمة.

كما يساعد هذا الخيار بعض العملاء على تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالفوائد أو العوائد المستحقة على التمويل خلال السنوات المقبلة.

وفي المقابل، ينصح الخبراء بدراسة القرار بشكل جيد قبل الإقدام عليه، خاصة إذا كان السداد يتطلب استخدام جزء كبير من المدخرات الشخصية أو اللجوء إلى مصادر تمويل أخرى.

ويؤكد المختصون أن المفاضلة بين الاستمرار في الأقساط أو السداد المبكر يجب أن تتم وفقا للظروف المالية لكل عميل وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.

ما هي شروط السداد المعجل؟

تشترط الجهات المعنية تقديم طلب رسمي من صاحب الوحدة إلى جهة التمويل التي يتعامل معها، يتضمن رغبته في السداد المبكر أو إنهاء التمويل بالكامل.

بعد ذلك يتم احتساب المديونية المتبقية بشكل دقيق، مع تحديد المبالغ المطلوب سدادها والإجراءات اللازمة لإتمام العملية.

ويخضع السداد المعجل لعدد من الرسوم والضوابط التي تختلف وفقا لطبيعة العقد والجهة الممولة. ففي بعض الحالات يتم تحصيل رسوم إدارية أو نسبة محددة مقابل إنهاء التمويل قبل موعده الأصلي، بينما توجد حالات أخرى يتم فيها الإعفاء من بعض الرسوم وفقا للوائح المنظمة أو المبادرات الحكومية السارية.

كما يتم احتساب قيمة السداد النهائي بناء على الرصيد المتبقي من أصل التمويل، إلى جانب أي التزامات مالية أخرى مرتبطة بالعقد، مع مراعاة ما تم سداده سابقا من أقساط.

ويطبق السداد المعجل لفك حظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي، على الوحدات السكنية التي مر علي استلامها 3 سنوات بشرط سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد و لا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده.

هذا بالإضافة إلى سداد نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 6 – 7 سنوات.