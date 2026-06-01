شاهندا المغربي ويارا عاطف ضمن حكمات المعسكر الإعدادي لأمم أفريقيا للسيدات

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الثنائى المصري، شاهندا المغربي ويارا عاطف، ضمن حكمات العرب وأفريقيا، المشاركات في المعسكر الإعدادي والتحضيري لحكمات كأس الأمم الأفريقية للسيدات بالمغرب.

ومن المقرر إقامة فاعليات المعسكر، بدءًا من الخميس 25 يونيو الحالي، وحتى الثلاثاء 30 من الشهر نفسه، بمشاركة نخبة كبيرة من الحكمات في أفريقيا والوطن العربي، وتحت إشراف نخبة كبيرة من محاضري وخبراء التحكيم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث تقام فاعليات البطولة من 25 يوليو وحتى 16 أغسطس المقبلين، والتي يستضيفها المغرب.

اتحاد الكرة يغلق باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية للموسم 2027/2026



وأغلق الاتحاد المصري لكرة القدم باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية للموسم الرياضي 2026/2027، بعد استكمال أندية القسم الأول إجراءات التقديم عبر منصة التراخيص الإلكترونية المعتمدة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 مايو 2026.

وتباشر لجنة منح التراخيص بالاتحاد حاليًا مراجعة وفحص المستندات والبيانات المقدمة من الأندية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات الخاصة بمنح الرخصة المحلية.