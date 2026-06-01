البنك المركزي: صافي الأصول الأجنبية يسجل 22.89 مليار دولار في إبريل الماضي

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر بنهاية إبريل الماضي بمقدار 1.56 مليار دولار علي أساس شهري.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي الأصول خلال أبريل الماضي مسجلة 22.89 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.33 مليار دولار بنهاية مارس السابق.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 342 مليون دولار خلال الشهر ذاته، ليسجل 15.16 مليار دولار.

وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا في وضع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال أبريل، مدعومًا بالأداء الإيجابي للبنوك التجارية، رغم التراجع المحدود في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.

زارتفع حجم النقد المتداول خارج البنوك بنهاية العام الماضي إلي 1.435 تريليون جنيه مقابل 1.25 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة 1.3 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.

وكشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري وصول الودائع الجارية بالعملة المحلية 2.342 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 2.32 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ2.25 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.

وبلغ حجم المعروض النقدي 3.8 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 3.75 تريليون جنيه في نوقمبر السابق ومقارنة بـ2.25 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له.

ووصلت جملة السيولة المحلية إلي 14.03 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 13.85 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ 13.7 تريليون في أكتوبر 2026.

وبلغ إجمالي أشباه النقود 10.231 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 10.102 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 10 تريليونات جنيه في أكتوبر 2025.