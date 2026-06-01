تطوير 25 موقعًا.. مصر تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرضها

في الأول من يونيو من كل عام، تحتفل مصر بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرضها، في واحدة من أقدم وأهم الرحلات الدينية والروحانية في التاريخ.

امتدت رحلة العائلة المقدسة داخل مصر لأكثر من أربع سنوات، مرورًا بعدد من المواقع التي لا تزال شاهدة على هذه الرحلة المباركة، بدءًا من سيناء والدلتا، مرورًا بالقاهرة ووادي النطرون، وصولًا إلى جبل الطير بالمنيا ودير المحرق بأسيوط.

اهتمام كبير بمسار العائلة المقدسة

وتحظى هذه المواقع باهتمام كبير من الدولة المصرية، حيث يجري تنفيذ مشروع قومي لترميم وتطوير 25 موقعًا ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة، وقد تم بالفعل افتتاح عدد من المواقع بعد الانتهاء من أعمال تطويرها، في إطار جهود الحفاظ على التراث وتعزيز منتج السياحة الروحانية.

وفي عام 2022، تم إدراج الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، تأكيدًا لقيمتها الروحية والثقافية والإنسانية الفريدة.

وتجسد الأيقونة المرفقة، المحفوظة بكنيسة القديسين سرجيوس وواخس المعروفة بأبي سرجه بمصر القديمة وترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، إحدى الصور الفنية التي وثّقت رحلة العائلة المقدسة في مصر، لتظل شاهدًا على حدث استثنائي ترك أثرًا خالدًا في التاريخ المصري.