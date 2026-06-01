عادل الجندي : مسار العائلة المقدسة منتج سياحي نادر يحقق عائداً اقتصادياً كبيراً

قال المستشار عادل الجندي المنسق السابق لمسار العائلة المقدسة، إنّ تزامن عيد الأضحى مع ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر في الأول من يونيو يعكس رسالة مصر إلى العالم باعتبارها أرضاً استضافت العائلة المقدسة وعدداً من الأنبياء، منهم سيدنا موسى وسيدنا يوسف عليهما السلام.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أعمال تنمية المواقع التي مرت بها العائلة المقدسة قد اكتملت، مشيراً إلى أن هذا المشروع يُعد أطول محور عمراني يقوده قطاع السياحة، ولا تقتصر آثاره على تحقيق عائدات سياحية فحسب، بل تمتد إلى تنمية المجتمعات التي مرت بها العائلة المقدسة وتحويلها من مجتمعات فقيرة ومهمشة إلى مجتمعات نامية تمارس النشاط السياحي الروحاني.

وتابع أن المشروع أسهم في خلق فرص اقتصادية مباشرة للمجتمعات المحلية، حيث أصبح السكان قادرين على تسويق المنتجات والحرف اليدوية للسائحين، بما يدعم الرواج الاقتصادي المحلي.

وأشار إلى أن مسار العائلة المقدسة يمثل منتجاً سياحياً جديداً ضمن سياحة ذوي الاهتمامات الخاصة، يتميز بعائد اقتصادي كبير وطول مدة إقامة الزائرين وتأثيره المباشر على المجتمع المحلي، فضلاً عن تمتعه بعنصر الندرة.

وأكد أن الدافع الشخصي لدى السائحين والحجاج المسيحيين لزيارة المسار يظل مرتفعاً، بما يجعل قرار السفر أقل تأثراً بالتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، وهو ما ينعكس على زيادة الإنفاق السياحي على المستوى القومي.

وأوضح المنسق السابق لمسار العائلة المقدسة أن مفهوم التطوير الذي تنفذه الدولة لا يقتصر على ترميم الكنائس والأديرة والمواقع الأثرية عند الحاجة، بل يشمل أيضاً تطوير البيئة العمرانية المحيطة وتأهيل المجتمعات المحلية لممارسة الأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وأكد أن جميع النقاط المتاحة للزيارة على مسار العائلة المقدسة أصبحت جاهزة لاستقبال الزائرين بعد استكمال أعمال التطوير اللوجستي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تركز على الترويج الدولي والعالمي للمسار من خلال حملات ترويجية، بعد أن اقتصر الترويج في المراحل السابقة على الرحلات التعريفية.

