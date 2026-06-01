وفاة الأب الراهب برسوم البرموسي المتوحد بعد رحلة نسكية قاربت نصف قرن

أعلن دير السيدة العذراء البراموس بوادي النطرون وفاة الأب الراهب برسوم البرموسي المتوحد، أحد الآباء النساك بالدير، الذي قضى سنوات طويلة في حياة الوحدة والصلاة داخل مغارته، في مسيرة روحية امتدت لما يقرب من خمسين عامًا.

كرس حياته للعبادة والصلاة

وعُرف الأب المتنيح بحياة النسك والتجرد، حيث كرّس حياته للعبادة والصلاة في هدوء وعزلة، ساعيا إلى حياة الشركة مع الله بعيدًا عن ضوضاء العالم، الأمر الذي جعله يحظى بمحبة وتقدير الكثيرين من أبناء الكنيسة الذين اعتادوا طلب صلواته وبركته.

وأثار خبر نياحته حالة من الحزن بين محبيه وأبنائه الروحيين، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، معبرين عن إيمانهم بانتقاله إلى "ميناء الخلاص"، ومقدمين الشكر لله على سيرته الروحية المباركة وما تركه من نموذج حي لحياة النسك والصلاة والتكريس.

وتضرع أبناء الكنيسة إلى الله أن ينيح نفسه الطاهرة في فردوس النعيم، وأن يمنح التعزية والسلام لكل محبيه، طالبين صلواته وذكره أمام عرش النعمة.