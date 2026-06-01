الزراعة: التغيرات المناخية أصبحت واقعًا يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن ظاهرة التغير المناخي لم تعد قضية مستقبلية، بل أصبحت واقعًا ملموسا يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي عالميا.

وقال محمد علي فهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن دول أوروبا تشهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا غير معتاد في درجات الحرارة، لدرجة أن بعض الأيام سجلت قيمًا حرارية أعلى مما تم رصده داخل مصر.

وأشار إلى أن المحاصيل الصيفية مثل الأرز والذرة والقطن تتأثر بدرجات متفاوتة بهذه التقلبات المناخية، إلا أن الوضع داخل مصر ما يزال مستقرًا إلى حد كبير، مع تسجيل بعض التأثر المحدود في محاصيل معينة مثل الطماطم نتيجة التغيرات الجوية الأخيرة.

وأضاف أن المقارنة بأوروبا، التي لم تكن معتادة على مثل هذه الموجات الحارة في السابق، فإن مصر تعد أقل تأثرًا نسبيًا رغم تعرضها بدورها لظروف مناخية متغيرة.

التغير المناخي أصبح تحديا عالميا

وتابع أن وزارة الزراعة تتابع باستمرار تطورات المناخ وانعكاساته على المحاصيل، بهدف الحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي وضمان الأمن الغذائي، مؤكدت أن التغير المناخي أصبح تحديا عالميا يستدعي استعدادًا دائمًا للتعامل معه.