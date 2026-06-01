الفيفا يغرم الأهلي 363 ألف دولار.. والنادي يلجأ إلى المحكمة الرياضية

أصدرت غرفة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا بإلزام النادي الأهلي بسداد مبلغ 363 ألفا و400 دولار، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% اعتبارا من 31 أغسطس 2025، لصالح مساعد المدرب الإسباني السابق بالجهاز الفني للمدرب ريبيرو.

وبحسب ما أعلنه خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، فإن القرار صدر مؤخرًا من جانب غرفة أوضاع اللاعبين، على خلفية نزاع بين الطرفين بشأن مستحقات مالية.

إدارة الأهلي تلجأ للمحكمة

وأوضح العمايرة أن النادي الأهلي تقدم بطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية، في انتظار الفصل النهائي في القضية خلال الفترة المقبلة.

ويترقب الأهلي الحكم النهائي من المحكمة الرياضية، بعدما تمسك بحقوقه القانونية في القضية، مؤكدًا اعتراضه على القرار الصادر بحقه.