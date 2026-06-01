الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

هولندي بدلا من دنماركي .. هل يتعاقد الأهلي مع نجم برشلونة السابق؟

ييس توروب
ييس توروب
أحمد أيمن

كشفت تقارير صحفية أوروبية عن اقتراب إدارة النادي الأهلي من التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي مارك فان بوميل لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الدنماركي ييس توروب، الذي بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت بعد تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الحالي.

ورغم نجاح الأهلي في حصد لقب كأس السوبر المصري في بداية الموسم على حساب الزمالك، فإن الإخفاق في البطولات الأخرى وإنهاء الدوري في المركز الثالث دفع الإدارة إلى التفكير في تغيير الجهاز الفني.

هل يتعاقد الأهلي مع فان بوميل؟

وبحسب التقارير، فإن مسؤولي الأهلي بدأوا بالفعل مفاوضات جادة مع فان بوميل في إطار خطة الإدارة لإعادة بناء الفريق فنيًا، بعد موسم لم يحقق خلاله النادي الطموحات المنتظرة على الصعيدين المحلي والقاري. 

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إلى أن المدرب الهولندي أصبح من أبرز المرشحين لتولي المهمة، حيث وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة. 

وذكرت التقارير أن فان بوميل طلب الحصول على راتب سنوي يقترب من 4.5 مليون دولار للموافقة على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم الملف سريعًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، خاصة أن الفريق يستعد للمشاركة في عدة بطولات مهمة تحتاج إلى استقرار فني مبكر. 

ومن المنتظر أن تستمر المباحثات بين الطرفين خلال الساعات المقبلة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن تفاصيل التعاقد.

من هو مدرب الأهلي الجديد؟

في حال تعثر المفاوضات مع فان بوميل، وضعت إدارة الأهلي المدرب البرتغالي ميجيل كاردوسو ضمن قائمة البدائل المحتملة، حيث تتابع الإدارة أكثر من اسم تحسبًا لأي تطورات قد تطرأ على المفاوضات الحالية.

ويملك مارك فان بوميل خبرة تدريبية اكتسبها من عدة تجارب في أوروبا، إذ بدأ مشواره التدريبي مع نادي آيندهوفن الهولندي، قبل أن يخوض تجربة أخرى مع فولفسبورغ الألماني، ثم تولى تدريب رويال أنتويرب البلجيكي، الذي كان آخر محطة له قبل ابتعاده عن التدريب خلال الفترة الأخيرة.

كما يتمتع المدرب الهولندي بسيرة مميزة كلاعب، بعدما دافع عن ألوان عدد من أكبر الأندية الأوروبية، من بينها آيندهوفن وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالي، وحقق خلال مسيرته العديد من الألقاب والنجاحات التي جعلته أحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله.

وتأمل جماهير الأهلي أن ينجح المدرب الجديد، أيا كان اسمه، في إعادة الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية، واستعادة الهيمنة التي اعتاد عليها النادي خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق في الموسم المقبل.

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
