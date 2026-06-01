شوبير: لا اتفاق رسمي مع ييس توروب.. والأهلي يواصل البحث عن مدربه الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع المدرب الدنماركي ييس توروب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الملف لم يُحسم حتى الآن.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن ما يُثار حول التوصل لاتفاق نهائي مع توروب لا يستند إلى أي خطوات رسمية، مشيرًا إلى أن الاتصالات التي جرت حتى الآن لا تزال في نطاق الاستفسارات الأولية وغير المباشرة.

مدرب الأهلي الجديد

وأضاف أن الأهلي يتعامل مع ملف المدير الفني الجديد بحذر شديد، سواء من الناحية القانونية أو الإدارية، وهو ما يفسر حالة السرية التي تحيط بالمفاوضات الجارية مع عدد من المدربين المرشحين لتولي المهمة.

وأكد شوبير أن الأسماء التي يتم تداولها مؤخرًا فيما يتعلق بالهيكلة الإدارية والفنية داخل النادي ليست جديدة، حيث يجري الحديث عنها منذ أسابيع، دون أن تشهد تطورات حاسمة حتى الآن.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي كانت تستهدف الإعلان عن ملامح المشروع الفني الجديد فور انتهاء الموسم، خاصة في ظل ضيق الوقت واقتراب فترة الإعداد للموسم المقبل.

وأوضح أن انطلاق الموسم الجديد في أغسطس المقبل يفرض على النادي سرعة حسم العديد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها اختيار المدير الفني الجديد، وتحديد برنامج الإعداد والمعسكر الخارجي المنتظر، والذي تشير التوقعات إلى إقامته في إحدى الدول الأوروبية.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي تترقب خلال الأيام المقبلة قرارات حاسمة تتعلق بالهيكلة الفنية والإدارية، إلى جانب الكشف عن هوية المدير الفني الذي سيقود الفريق في الموسم الجديد.