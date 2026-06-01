اطمأن على الطلاب والكنترولات.. رئيس جامعة أسيوط الأهلية يتابع سير امتحانات نهاية العام

تفقد الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، اليوم الإثنين سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 بكليتي العلوم المالية والإدارية، والهندسة والعلوم التطبيقية، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته حرص إدارة الجامعة على تطبيق كافة الضوابط والإجراءات التنظيمية التي تضمن حسن سير الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة، مشددًا على أهمية توفير بيئة هادئة ومناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة.

وشملت الجولة تفقد الكنترولات والعيادة الطبية و متابعة اللجان الامتحانية بكلية العلوم المالية والإدارية، وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، حيث اطمأن الدكتور محمد سيد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتحقيق أعلى درجات الموضوعية والعدالة في تقييم الطلاب، بما يسهم في قياس قدراتهم على الفهم والتحليل والتمييز.

كما شدد على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والمراقبين داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة قد تواجههم أثناء الامتحانات، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير أو ممارسات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية.

وخلال الجولة، حرص رئيس الجامعة على استطلاع آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى ملاءمتها للمقررات الدراسية، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، في إطار اهتمام الجامعة بتقديم تجربة تعليمية متكاملة وداعمة للطلاب.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتورة شيرين عبد الغفار، المنسق العام للأنشطة الطلابية ومدير برامج كلية الألسن واللغات التطبيقية، والدكتور أحمد علام مدير برامج كلية العلوم المالية والإدارية، والدكتور علي يونس مدير برامج كلية الهندسة والعلوم التطبيقية و مصطفى حسن أمين عام الجامعة.