أسيوط.. استمرار المرور على حمامات السباحة والمنشآت الرياضية للتأكد من تطبيق الاشتراطات

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار أعمال المتابعة والمرور الدوري على حمامات السباحة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والجهات المعنية، للتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة وحماية المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على حمامات السباحة خلال إجازة الصيف.

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بسلامة المواطنين داخل المنشآت الرياضية والترفيهية، مشددًا على ضرورة التأكد من جاهزية حمامات السباحة وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير المنقذين المؤهلين وأدوات الإسعافات الأولية وكافة عوامل الأمان اللازمة.

وأضاف المحافظ أن لجان المتابعة والتفتيش تواصل تنفيذ جولات ميدانية مكثفة على حمامات السباحة والمنشآت الرياضية بمختلف أنحاء المحافظة، لمراجعة مدى الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل والتأكد من تطبيق الكود المصري لتأمين حمامات السباحة، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمترددين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية الاستمرار في أعمال النظافة والصيانة الدورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل المنشآت الرياضية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات أو ملاحظات قد تؤثر على سلامة المواطنين، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بشكل فوري.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة للمتابعة المستمرة للمنشآت الخدمية والترفيهية خلال موسم الصيف، بما يسهم في توفير أفضل الخدمات للمواطنين ويعزز من عوامل الأمن والسلامة داخل جميع حمامات السباحة والهيئات الرياضية بالمحافظة.