محافظ أسيوط: متابعة مستمرة للمحاصيل الصيفية ودعم المزارعين لزيادة الإنتاجية

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار المتابعة الميدانية للمحاصيل الزراعية الصيفية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية التواجد المستمر وسط المزارعين وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لهم للحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبدا لرحمن وكيل وزارة الزراعة تواصل تنفيذ الجولات والمرور الميداني على الحقول لمتابعة حالة الزراعات الصيفية، حيث قام المهندس محمد عبد الرحمن محمود وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، يرافقه عدد من قيادات المديرية، بجولة تفقدية بمركز أسيوط لمتابعة زراعات القطن والذرة الشامية والوقوف على حالتها العامة والتأكد من خلوها من الآفات والأمراض.

وأشار المحافظ إلى أن الجولة تضمنت فحص المحاصيل الصيفية والالتقاء بالمزارعين داخل الحقول، وتقديم التوصيات والإرشادات الفنية اللازمة خلال هذه المرحلة من عمر المحصول، بما يسهم في الحفاظ على جودة الإنتاج وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، فضلًا عن توعيتهم بالاستخدام الآمن والسليم للمبيدات الزراعية وفق التوصيات الفنية المعتمدة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المزارعين وتذليل أية معوقات قد تواجههم، من خلال التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الزراعة، مؤكدًا أن لجان الإرشاد الزراعي والمكافحة تواصل أعمالها الميدانية لتقديم الدعم الفني والمتابعة المستمرة للمحاصيل، خاصة خلال موسم الزراعات الصيفية.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة الدقيقة لعمليات الري والتسميد ومكافحة الآفات، لضمان الحفاظ على سلامة المحاصيل وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمزارعين، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية بكافة مراكز المحافظة في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.