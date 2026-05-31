محافظ أسيوط: 750 ألف متردد على الأندية ومراكز الشباب والتنمية خلال عيد الأضحى

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، نجاح فعاليات مبادرة "العيد أحلى" التي جرى تنفيذها بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المترددين على 23 نادي رياضي و160 مركز شباب و10 مراكز تنمية شبابية بلغ نحو 750 ألف متردد، في مشهد عكس حجم الإقبال الكبير من المواطنين والأسر للاستفادة من البرامج والأنشطة المقدمة خلال إجازة العيد.

وأوضح المحافظ أن الأندية ومراكز الشباب والتنمية الشبابية شهدت توافدًا كثيفًا من الأطفال والشباب والأسر منذ أول أيام العيد وحتى اليوم الأخير، حيث تم تنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والفنية والمسابقات التفاعلية، إلى جانب الألعاب المخصصة للأطفال وفقرات الرسم والعروض الترفيهية التي أسهمت في نشر أجواء البهجة والسعادة بين المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن أندية المحافظة تحولت خلال أيام العيد إلى ساحات للاحتفال والتجمع الأسري، حيث شاركت بفاعلية في مبادرة "العيد أحلى" من خلال تنظيم العديد من الفعاليات التي استهدفت إدخال الفرحة على الرواد، فيما واصلت مراكز الشباب استقبال المترددين حتى رابع أيام العيد وسط أجواء احتفالية مميزة شهدت مشاركة واسعة من فرق الجوالة والجوالات في تنظيم الفعاليات وتقديم الأنشطة الترفيهية والهدايا للأطفال.

وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى تعزيز الدور المجتمعي للهيئات الشبابية والرياضية وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تقدم خدماتها لجميع المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على دعم تلك الجهود التي تسهم في استثمار أوقات الفراغ وتنمية الوعي وبناء الشخصية، إلى جانب توفير متنفس آمن للأسر والشباب خلال المناسبات والأعياد.

وثمن اللواء محمد علوان جهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والمتابعة المستمرة من أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، مشيدًا بما بذله العاملون بالهيئات الشبابية والرياضية من جهود لضمان حسن سير الفعاليات وتقديم أفضل الخدمات للمترددين.