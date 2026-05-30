محافظ أسيوط: إزالة فورية لـ5 حالات تعدي على أراضي زراعية بأبوتيج

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف حملات الرصد والمتابعة الميدانية بكافة مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي مخالفات أو متغيرات مكانية غير قانونية.

وأوضح المحافظ أن اللجان المشكلة للمرور والمتابعة الميدانية تواصل أعمالها على مدار الساعة بجميع المراكز والأحياء، للتأكد من عدم استغلال إجازة العيد في الشروع بأعمال بناء مخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن رئيس المركز، بالتنسيق مع جهات المتابعة ومديرية الزراعة، نفذت إزالة فورية لـ5 حالات تعدي على أراضي زراعية تم رصدها خلال حملات المرور والمتابعة، حيث تم التعامل معها في المهد وإزالة المخالفات بالكامل قبل استكمال الأعمال المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية خلال فترة الإجازات، وتكثيف أعمال المتابعة والرصد الميداني لمنع أي تعديات جديدة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات تمس الرقعة الزراعية أو تخالف الاشتراطات والقوانين المنظمة للبناء.

وأكد المحافظ أهمية تضافر جهود جميع الجهات التنفيذية والمواطنين للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة.