محافظ أسيوط : تكثيف المتابعة على حمامات السباحة والمنشآت الرياضية

تكثيف المتابعة والرقابة على حمامات السباحة والمنشآت الرياضية بأسيوط
إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة على حمامات السباحة والمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف مراكز المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حفاظًا على سلامة المواطنين ورواد تلك المنشآت، وفي إطار تنفيذ توجيهات وزارة الشباب والرياضة بشأن التأكد من تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية وحمامات السباحة، خاصة مع زيادة الإقبال عليها خلال أيام العيد.

وأكد محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، تواصل تنفيذ حملات المرور والمتابعة الميدانية على حمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية، للتأكد من جاهزيتها واستيفائها لكافة معايير الأمن والسلامة، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمواطنين خلال الاحتفالات بالعيد.

وأوضح المحافظ أن لجان المتابعة قامت بالمرور على حمامات السباحة، حيث تم مراجعة منظومة التأمين والسلامة داخل المنشأة، والتأكد من الالتزام الكامل بالكود المصري لتأمين المسطحات المائية، إلى جانب توافر المنقذين المؤهلين، وأدوات الإسعافات الأولية، ومراجعة عوامل الأمان المختلفة داخل المنشآت الرياضية.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة التأكد من تواجد سيارات إسعاف مجهزة بكافة الأجهزة والمستلزمات اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر رفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف محافظ أسيوط أن أعمال الرقابة والمتابعة مستمرة على مدار إجازة العيد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها، بما يضمن الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة داخل كافة المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

