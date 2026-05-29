الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط: نحر 327 رأس ماشية بالمجازر الحكومية في ثاني أيام العيد.. ومتابعة مستمرة لضمان غذاء آمن وحماية الصحة العامة

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، مواصلة متابعة أعمال النحر بالمجازر الحكومية بالمراكز والأحياء لليوم الثالث على التوالي، بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري، في إطار تنفيذ خطة المحافظة لضمان تقديم خدمات آمنة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ إلى أن مجازر المحافظة تحولت خلال أيام العيد إلى نقاط ارتكاز رئيسية لخدمة الأهالي، حيث انتظمت أعمال النحر وسط إشراف بيطري مكثف يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، مع تقديم خدمات النحر والكشف البيطري مجانًا للمواطنين، إلى جانب التوعية بطرق التعامل السليم مع اللحوم بعد النحر، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وصون صحة المجتمع.

وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالي عدد الروؤس التي استقبلتها المجازر الحكومية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بلغ 327 رأس متنوعة، وسط متابعة ميدانية مستمرة لأعمال النظافة والتطهير والتأكد من انتظام سير العمل بالمجازر على مدار الساعة.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمال سيد أحمد مدير عام المديرية، وكافة الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، لدورهم الرقابي والوقائي والتوعوي في الحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة اللحوم المقدمة للاستهلاك الآدمي.

وأكد استمرار أعمال المجازر خلال باقي أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بتوفير غذاء آمن، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النحر داخل المجازر الرسمية كخيار حضاري يحافظ على البيئة والصحة العامة، مشددًا على استمرار الدور الرقابي والتوعوي للطبيب البيطري لحماية المجتمع.

