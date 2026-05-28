محافظ أسيوط: رفع نحو 320 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بجميع المراكز والأحياء

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى، ومواصلة حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لخطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية وفرق النظافة كثفت جهودها الميدانية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تم رفع ما يقرب من 320 طنًا من القمامة والمخلفات بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، ونقلها بشكل آمن إلى المقالب العمومية المخصصة، بالتنسيق مع إدارات المخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تجمعات للمخلفات أولًا بأول.

وأوضح المحافظ أن أعمال النظافة لم تقتصر على رفع المخلفات فقط، بل شملت تسوية وتمهيد المناطق التي تم رفع التراكمات منها باستخدام معدات اللودر والجليدر، للقضاء على أي مظاهر عشوائية وتحسين مستوى النظافة العامة، فضلًا عن تشغيل معدات الكنس الآلي لرفع الأتربة والرمال بالشوارع والميادين الرئيسية، بما يسهم في إظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق خلال احتفالات العيد.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار العمل الميداني والمتابعة اليومية لرؤساء المراكز والأحياء ونوابهم، للتأكد من انتظام منظومة النظافة وتحسين الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين، موجهًا بضرورة التعامل الفوري مع أي شكاوى أو تراكمات حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الجمالي للشوارع.

وأضاف المحافظ أن خطة تشغيل المعدات وفرق النظافة مستمرة دون توقف طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي أسيوط وزائريها.