أغرب عقد.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن زيزو

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بشأن لاعب النادي الأهلي أحمد مصطفى زيزو.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "اكبر عقد لاعب في تاريخ النادي الأهلي وأغرب عقد لاعب في تاريخ النادي الأهلي هو عقد زيزو من الحيث القيمة ومن حيث الشروط المكتوبة وطبعا عقد الإعلانات وعقد شركة الكرة غير العقد اللي موجود في اتحاد الكرة".

من جانب آخر، أثارت أزمة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الوطني السابق وأحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي تفاعلًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أزمة الحضري وزيزو أخذت بعدا آخر وسط انقسام بين مؤيد لرد الحضري وآخرين اعتبروا أن الأزمة لا تستحق التصعيد الإعلامي.

الحضري أبدي رؤيته حول استحقاقية زيزو إلي صفوف منتخب مصر الوطني والمشاركة في مونديال 2026.

زيزو بدوره رد بسخرية عبر لقاء مع الإعلامي سيف زاهر ما أثار حفيظة الحضري والأخير لجأ إلي السوشيال ميديا للرد على نجم الأهلي.

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الوطني انتقادات في وقت سابق عبر إحدى الفضائيات إلى مستوى أحمد سيد زيزو مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.

أكد عصام الحضري أن اللاعب الدولي يجب أن يكون أكثر تأثيرًا من حيث الأهداف وصناعة الفارق و"زيزو" غير مؤهل للتواجد مع الفراعنة الكبار وقال : عمل إيه زيزو علشان يروح المنتخب.