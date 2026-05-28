نزل 100 جنيه.. الذهب عيار 21 يسجل 6725 جنيهاً في ثاني أيام العيد

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع أول تعاملات مسائية له اليوم الخميس 28-5-2026 في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك.

انخفاض الذهب

فقد سعر الذهب مقدار 100 جنيهًا منذ 4 أيام سابقة على عيد الأضحي المبارك.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6725 جنيهًا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7685 جنيهًأ للشراء و 7571 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7045 جنيها للشراء و 6940 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6725 جنيها للشراء و 6625 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5764 جنيها للشراء و 5678 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 53.8 ألف جنيه للشراء و 53 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4383 جنيها للشراء و 4383 جنيها للبيع.