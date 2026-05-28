قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية رمي الجمرات للمتعجلين من حجاج بيت الله الحرام
حسن الخاتمة.. وفاة حاج مصري في مشعر منى والصلاة عليه بالمسجد الحرام
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: سنواصل العمل لإزالة التهديدات في كل الجبهات
بتهمة هدم قيم المجتمع.. حبـس كروان مشاكل 4 أيام على ذمة التحقيقات
فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد
تضامن الإسكندرية تفحص فيديو الاعتداء على طفلة من ذوي الهمم
قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وروسيا.. اعرف التردد
بيان عاجل من صندوق مكافحة الإدمان بشأن تصريحات "الحشيش غير مضر"
تشكيل منتخب مصر ضد تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 17
ستانلي كامل العدد.. نسب إقبال مرتفعة بجميع شواطئ الإسكندرية
إصابة 3 شباب في حادث انقلاب سيارة في براني بمطروح
خلاف على أولوية المرور.. ضبط طبيب بيطري ادعى كذبا اصطدام قائد سيارة بمجند شرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تشارك في التأمين الطبي لفعاليات النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة

التأمين الطبي لفعاليات «النهر الأخضر»
التأمين الطبي لفعاليات «النهر الأخضر»
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات التوعية الصحية لنحو 30 ألف مواطن خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في الحدائق العامة والميادين وأماكن التجمعات الجماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، مع مشاركة فعالة في تأمين فعاليات كرنفال عيد الأضحى بمنطقة النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من خدمات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» بلغ 980 مواطناً، من خلال تقديم 1850 خدمة طبية متنوعة شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر والاعتلال الكلوي)، وفحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى خدمات عيادات تنظيم الأسرة والتوعية بتحسين الصحة الإنجابية.

 التأمين الطبي الشامل خلال المناسبات والأعياد

وأكد «عبدالغفار» أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتوفير التأمين الطبي الشامل خلال المناسبات والأعياد، واستغلال تجمعات المواطنين لنشر الوعي الصحي وتعريفهم بآليات الاستفادة من مبادرات الصحة العامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي، مدير إدارة القوافل العلاجية، إلى أن الوزارة حرصت على نشر فرق طبية وقوافل علاجية متنقلة مجهزة بأحدث المعدات في مختلف أماكن التجمعات والمتنزهات والمناطق النائية، لتقديم الكشف الطبي المجاني وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات الفورية، مع ضمان الاستجابة السريعة لأي حالات طارئة خلال أيام العيد.

وتستهدف هذه الخطة ضمان وصول الرعاية الصحية المتكاملة لكل المواطنين أينما كانوا، مع تعزيز الوعي الصحي خلال فترة الاحتفالات.

وزارة الصحة والسكان العاصمة الجديدة النهر الأخضر كرنفال عيد الأضحى عيد الأضحى الصحة الإنجابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

خالد الغندور

خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور

الحرس الثوري

الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد “أكثر حسماً” على أي هجمات أمريكية جديدة

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

منتخب المغرب

المغرب والسنغال.. صدام قوي على بطاقة نهائي إفريقيا للناشئين

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

اكلات عيد الأضحى

إضافة هذه المادة لأكلات عيد الأضحى تقضى على الكوليسترول وتقلل السكر

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

استعراض الشاب

بإشارات خادشة واستعراض خطير.. شاب يهدد سلامة المواطنين بدراجة نارية

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد