الصحة تشارك في التأمين الطبي لفعاليات النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات التوعية الصحية لنحو 30 ألف مواطن خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في الحدائق العامة والميادين وأماكن التجمعات الجماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، مع مشاركة فعالة في تأمين فعاليات كرنفال عيد الأضحى بمنطقة النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من خدمات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» بلغ 980 مواطناً، من خلال تقديم 1850 خدمة طبية متنوعة شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر والاعتلال الكلوي)، وفحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى خدمات عيادات تنظيم الأسرة والتوعية بتحسين الصحة الإنجابية.

التأمين الطبي الشامل خلال المناسبات والأعياد

وأكد «عبدالغفار» أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتوفير التأمين الطبي الشامل خلال المناسبات والأعياد، واستغلال تجمعات المواطنين لنشر الوعي الصحي وتعريفهم بآليات الاستفادة من مبادرات الصحة العامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي، مدير إدارة القوافل العلاجية، إلى أن الوزارة حرصت على نشر فرق طبية وقوافل علاجية متنقلة مجهزة بأحدث المعدات في مختلف أماكن التجمعات والمتنزهات والمناطق النائية، لتقديم الكشف الطبي المجاني وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات الفورية، مع ضمان الاستجابة السريعة لأي حالات طارئة خلال أيام العيد.

وتستهدف هذه الخطة ضمان وصول الرعاية الصحية المتكاملة لكل المواطنين أينما كانوا، مع تعزيز الوعي الصحي خلال فترة الاحتفالات.